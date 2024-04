Miñambres: "Al Amorebieta hay que tenerle el respeto suficiente"

Felipe Miñambres es consciente de que el Levante UD no debe confiarse ante el SD Amorebieta pese a que su posición en la tabla marque un "objetivo diferente" y alerta de que será un "partido difícil" ante un equipo que está en buena dinámica después de acumular tres victorias y un empate en los últimos cuatro partidos:

“Ellos vienen haciendo las cosas bien, por eso están ganando muchos partidos en casa y consiguiendo buenos resultados fuera. Llevan una buena dinámica. Además nosotros no les hemos ganado, empatamos en el partido de la primera vuelta y nos eliminaron en la Copa. Es para tenerles el respeto suficiente".

Además, el técnico levantinista ha hablado sobre la mejoría del equipo en las últimas jornadas y espera que se mantenga este nivel de rendimiento para poder optar a una de las plazas de privilegio: “Desde que llegamos todos los partidos han sido importantes, para mí han sido de afrontarlos como una final, pero cada vez tienen más importancia los puntos porque hay menos margen de recuperarlos. Estamos en esa dinámica, lo hemos hablado en el vestuario y lo único que esperamos es que sea así hasta el final".

Sobre el parte médico, Felipe Miñambres asegura que Clemente ha vuelto a entrenar esta mañana pero que se queda fuera de la convocatoria: "Óscar es el único que se queda fuera, Postigo ya está y el resto que tenían pequeñas molestias están todos disponibles".

Palo a Bouldini

El entrenador del conjunto granota fue cuestionado por la situación de Moha Bouldini dado que no está gozando de todos los minutos que le gustaría: "Es normal que esté triste pero ha jugado dos partidos de titular y hay otros que no lo han hecho desde que llegamos. La muestra es seguir trabajando y tratar de demostrar en los entrenamientos. Hay gente que ha demostrado y se han ganado un sitio en el once como Robert Ibáñez. Venía de hacer semanas espectaculares de entrenamiento y llega un momento en el que les tienes que dar entrada. Depende de ellos".