Más de 26.500 corredores se preparan para otra gran fiesta del Medio Maratón Valencia

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha presentado su 35 edición que tendrá lugar este domingo 25 de octubre con la participación de 26.500 atletas y un 89 por ciento de ocupación hotelera en la ciudad la noche del sábado.

En la presentación, que ha tenido lugar esta tarde en Feria Valencia, han asistido Paco Borao, presidente de la Sociedad Deportiva Correcaminos, entidad organizadora de la prueba; Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso, colaborador principal; Aurelio Beltrán, director de Servicio Retail en Zurich Seguros España; y Rocío Gil, concejala de Deportes del Ayuntamiento de València.

Las cifras del Medio Maratón Valencia 2026, que cuenta con la mejor marca mundial femenina de la distancia (1:02:52) y la tecerca en categoría masculina (57:30), demuestran una vez más que la prueba no es solo el hermano pequeño del maratón sino una gran carrera que enamora a corredores y corredoras de todo el mundo.

De hecho, el próximo domingo correrán por Valencia Ciudad del Running personas de 128 países, entre los que destacan Reino Unido 8,5 por ciento, Alemania 6 por ciento o Italia 4,5 por ciento; de ellas, el 35 por ciento serán mujeres y el 10 por ciento debutantes, que eligen Valencia para sus primeros 21,097 kilómetros.

Los valencianos no se la pierden

Sin embargo, el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich seguirá siendo una prueba esencialmente valenciana, pues el 41 por ciento de los participantes llega de la Comunitat Valenciana (igual que en 2025), una cifra que a la Organización de la prueba le sigue “emocionando”, como ha señalado Borao. Por su parte, el 43 por ciento serán corredores que llegarán a Valencia desde el extranjero.

En este sentido, el presidente de Correcaminos ha resaltado el “potencial y la grandeza” de la carrera fuera de España gracias al circuito SuperHalfs, del que Valencia es socio fundador. “9100 participantes correrán este domingo aquí para completar su pasaporte y 720 completan aquí en la ciudad del running su círculo de seis carreras recogiendo la Supermedalla”, ha explicado.

Por su parte, Juan Miguel Gómez ha resaltado que “cuando hablábamos hace unos años de buscar un evento sostenible, pensábamos en esto. Una carrera robusta económicamente, que genera sus ingresos y que deja un importante impacto turístico y fiscal en la ciudad. Y además deja un legado en el atletismo valenciano y la sociedad”.

Y es que ha querido remarcar el trabajo que desde la SD Correcaminos se está haciendo a través de la iniciativa de ‘Comparte Maratón Valencia’, que además, ya ha tramitado las ayudas para ayudar a algunos clubes de atletismo afectados por la dana del pasado fin de semana, para ayudarles en la compra del material deportivo afectado por las inundaciones, igual que se hizo tras la dana de octubre de 2024.

“Si algo caracteriza a esta prueba es la ilusión de todas las personas que formamos parte de esta cita tan especial: una ilusión que se ve materializada en la organización y coordinación de esta carrera, así como en cada zancada de los corredores a lo largo del recorrido”, ha declarado, por su parte, la concejala de Deportes, Rocío Gil. “Desde el Ayuntamiento de València trabajamos con mucho esfuerzo y con absoluto convencimiento de cara a estas fechas, porque creemos firmemente que pruebas deportivas como ésta son motivo de gran orgullo para nuestra ciudad”, ha insistido la edil.

Para Aureli Beltrán si hay algo que a Zurich le gusta destacar “en cada una de las carreras que patrocinamos es que el impacto del running va mucho más allá de la línea de meta”. “Por eso, –ha apuntado– seguiremos impulsando, junto a la Z Zurich Foundation, la iniciativa 1 Finisher, 1€, mediante la cual cada corredor que complete la prueba contribuirá a la entidad solidaria Músicos por la Salud. Porque creemos que cuando miles de personas corren juntas por un mismo objetivo, también pueden generar un impacto positivo en la vida de quienes más lo necesitan”.