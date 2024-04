María José Catalá: "Lo que ha marcado la diferencia ha sido su incumplimiento por parte del Valencia CF"

María José Catalá, alcaldesa de Valencia, ha comparecido para hablar sobre la desestimación de los dos recursos interpuestos por el Valencia CF contra las resoluciones de la Generalitat Valenciana que denegaban la prórroga y declaraban la caducidad anticipada, respectivamente, de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que afectaba al antiguo y al nuevo estadio de Mestalla:

"Bueno, positiva en primer lugar porque una de las administraciones que participan en la decisión fue el Ayuntamiento de Valencia y hemos mantenido en el actual equipo del gobierno, la postura que se planteó por el anterior para manifestar la caducidad de la ATE. Tanto el Ayuntamiento de Valencia como la Generalitat han resultado ganadores y exitosos de este proceso judicial y estamos satisfechos".

La alcaldesa de Valencia asegura que el cumplimiento de los plazos debe ser "totalmente riguroso", algo en que el Valencia CF no ha realizado: "Lo que ha marcado la diferencia ha sido su incumplimiento por parte del Valencia CF".

Además, asegura que no se debe culpabilizar al Ayuntamiento si no puede justificar: "No se puede acusar de no hablar con ninguno si no se puede demostrar. Compromís miente y eso no se puede hacer en política. No hay ninguna reunión con el Valencia CF en la que no se haya sido transparente".

Ya está bien de mentir y de jugar al gato y al ratón

María José Catalá reclama transparencia y afirma que Joan Ribó y Compromís han sido "cero transparentes conmigo". En ese sentido, incluye un mensaje directo a ambas representaciones:"¿Van a apoyar las fichas urbanísticas que ellos dejaron hechas o no? Esa es la pregunta, antes de exigirle al Ayuntamiento transparencia que la tiene toda, ya que este gobierno ha tenido más reuniones con la oposición de las que tuve como portavoz con el Valencia".

Alega que "este es un proyecto de ciudad, un proyecto que debería hacerse de forma conjunta pero ya me estoy cansando ya de jugar al gato y al ratón", finaliza María José Català.