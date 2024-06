María José Catalá: "Los plazos del Mundial no me condicionan para tener un trato de favor sobre nadie"

La posible llegada del mundial de 2030 a Valencia sigue pendiendo de un hilo, y ese hilo se llama Mestalla. En espera de ver como se termina de desbloquear la situación, la realidad es que los trabajos siguen sin arrancar.

Preguntada por la licencia y la posibilidad de que el Mundial por fin si se dispute en la ciudad, la Alcaldesa de Valencia María José Catalá se ha mostrado contundente una vez más: "La licencia tiene sus procedimientos, y ya dije que yo no iba a generalizar un beneficio sobre nadie para llegar al Mundial. ¿Queremos el Mundial? Por Supuesto, pero vamos a ser muy rigurosos con el procedimiento, por descontado".

El procedimiento de licencia "está cuando está. Se podrá autorizar cuando estén todos los informes preceptivos y oportunos", ha explicado Catalá.

"Lo he dicho muchas veces. Los plazos del Mundial no me condicionan para tener un trato de favor sobre nadie, en este caso y en ninguno, los procedimientos son los procedimientos", ha concluido la alcaldesa de la ciudad.