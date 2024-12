El Levante UD se lleva un punto del Carlos Belmonte para seguir agarrado a la zona de playoff

Levante UD y Albacete Balompié se repartieron los puntos en el Estadio Carlos Belmonte en un encuentro con dos mitades diferenciadas. En la primera, los locales saltaron al terreno de juego mejor que su rival, mientras que los levantinistas entraron mejor a la segunda parte. Ambos equipos dispusieron de ocasiones para adelantarse en el marcador, pero no lograron convertir su peligro en goles.

Me gustan algunas cosas que veo y otras no, y esas son las cosas que hay que limar, no quiero que mi equipo se caiga

Tras el partido Calero reconocía que le gustaría "tener más puntos. Hay veces que mereciendo más me da la sensación que tenemos muchos menos de los que merecemos. Pero las cuentas de la lechera no valen de nada. Vamos a ver a qué cifra llegamos. Se viene una segunda vuelta bonita, igualada y estamos metidos en una zona interesante. Me gustaría tener más puntos. Me gustaría ser más constantes, tenemos que obligarnos a ser ese equipo que tiene más puntos. Pero los rivales también juegan".

El equipo "trabaja en el día a día. Tenemos una exigencia muy alta y eso se nota en el campo. Estamos satisfechos, el equipo está bien. En los últimos partidos con el carrusel de cambios no funcionó la cosa y hoy he aguantado un poco más. Estamos preparados para lo que va viniendo. Tenemos potencial. Me gustan algunas cosas que veo y otras no, y esas son las cosas que hay que limar, no quiero que mi equipo se caiga", dijo el entrenador.

El equipo jugará el domingo a las 21.30 su último partido antes del parón navideño ante un Huesca que le pisa los talones con 29 puntos.