Leticia Romero: "Los dos meses finales es lo que nos gusta, la trama final a vida o muerte"

La base canaria Leticia Romero aseguró que el Valencia Basket llega ilusionado y motivado al torneo tras la eliminación en la fase de grupos de la Euroliga, una decepción que cree que puede ser "un empujón" para reivindicarse "en la trama final" del curso.

"El momento que a nosotros nos gusta es éste, los dos meses finales, la trama final en la que todo se decide y hay que jugar a vida o muerte. Es lo que a nuestro equipo nos da vida y es el momento emocionante de la temporada", explicó en una entrevista a EFE la base del equipo 'taronja'.

El Valencia se medirá el jueves al IDK Euskotren en los cuartos de final de un torneo que se disputa en Huelva y que Romero explicó que afrontan con el único objetivo de ganar la primera Copa de la Reina del club pero conscientes de la dificultad que implica. "Hay que llegar allí y ganar todos los partidos", resumió.

"Es simple, pero por eso mismo es tan complicado", comentó la base canaria sobre un torneo que es el único nacional que aún no ha podido ganar el Valencia, que sí que ha conquistado tanto la Liga Femenina, la temporada pasada, como la Supercopa, en un par de ocasiones.

Ilusionada con ganar la Copa

Romero confía en que el título de la Copa pueda llegar este año porque aseguró que son "un equipazo". Además, afirmó que para ella es "un placer entrenar y jugar" con sus compañeras y dijo que cree que en los dos últimos años ella ha dado "un paso adelante".

"Creo que cada temporada he intentado aportar más al equipo, me siento muy cómoda y por eso sigo aquí y mientras siga pudiendo aportar, querré seguir", comentó 'Leti', que no rehuyó de hablar de la eliminación en Euroliga de Valencia.

La base resaltó que no poder repetir los cuartos de final de la pasada campaña "va a ser un empujón" para que se digan "'vamos a por todas en Liga, en Copa y todo lo que nos queda'". Pero la jugadora canaria recordó que, vista la progresión del Valencia Basket, "es complicado siempre superar cada temporada", porque llegaría un punto en el que tendrían que ganarlo "todo".

"No hay que olvidar que era nuestra segunda temporada en Euroliga, pero creo que nos penalizaron algunos partidos en los que tuvimos un pequeño bajón y eso nos penalizó a la larga. Además, cuando nos eliminaron estábamos en un buen momento", zanjó.

Respecto al último tropiezo liguero ante el Jairis hace semana y media, incidió en que fue "más mérito" del equipo murciano que no demérito del Valencia pero recalcó que mantienen "la posibilidad de terminar como primeras" en la fase regular y que es algo que "aún depende" de ellas.

"Estas cosas pasan, pero eso nos puede venir bien de cara al jueves", explicó Romero, que admitió que la Copa puede ser una oportunidad para reivindicarse de cara a la selección española, puesto que no fue convocada para el preolímpico de hace un mes, ni tampoco para el pasado Eurobasket.

Todo lo que se hace durante el año "tiene un reflejo -para poder ir a la selección- y cada partido cuenta pero para mí lo importante es tener la satisfacción de superarme a mí misma, estar contenta con lo que hago porque sé que si eso lo hago bien, habrá más posibilidades de ir a la selección pero es algo que no depende solo de ti, porque hay muchas jugadoras y hay que jugar con eso", incidió la canaria.

Así, Romero concluyó que "por supuesto" que aún sueña con ser llamada por la selección, y más a unos Juegos Olímpicos, "que son una competición increíble y siempre está como objetivo".