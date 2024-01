Javier Calleja: "Trabajaremos para estar en primera división"

El entrenador del Levante UD Javier Calleja ha comparecido en rueda de prensa para analizar como llega el equipo al partido frente al Albacete 23 días después de que compitiesen por última vez.

El técnico reconocía tener "muchas ganas de volver a empezar. Es un partido atractivo para el aficionado. Espero trabajar con el equipo para poder estar arriba y conseguir nuestros sueños. Hay que intentar tener los pies en el suelo e ir partido a partido. Meter a la gente en dinámica de compromiso sin ponernos límites. Tenemos capacidad para pelear por todo, por ascender. Por estar octavos no quiere decir que no sea así. Trabajaremos para estar en Primera División."

La vuelta al trabajo llega con un cambio de objetivo. "Llevamos una vuelta entera. Tenemos que ir partido a partido, soñar en grande y tener los pies en el suelo. Si pensamos en estar en Primera sin pensar en lo inmediato nos equivocamos, pero hemos demostrado que podemos pelear por todo. Fuera de casa somos de los mejores, pero nuestra mejora pasa en sumar más puntos de los que merecemos. Siempre que estemos en el Ciutat hay que sumar los tres puntos", explicaba Calleja.

Máxima rivalidad con el Albacete

Respecto del rival, el míster explicaba que lo que menos confianza le transmite del rival "es la clasificación. Cualquiera te puede ganar, viene de dar continuidad a muchos jugadores y tiene un potencial enorme, no me fío nada. Va a ser un partido complicado. Ambos proponen y seguro que serán valientes. Van a explotar todo su potencial. Será un partido igualado. Hay que jugar en función de lo que hemos trabajado".

De hecho, el técnico gallego Rubén Albés, consciente de la rivalidad existente entre ambos clubs decía estar en modo paz y amor. A esto, respondía el entrenador granota con un "es un crack, forma parte de la rivalidad: lo del playoff, la rivalidad, cosas que han pasado entre ambos... No tengo nada en contra de él. Solo pienso en el bien del Levante".

Para el partido hay lesionados que vuelven a la convocatoria como "Andrés, Vezo y Postigo estarán disponibles para jugar ante el Albacete. Pensaba que Iván llegaría, pero estará en Miranda. Con Fabrício y Kocho hay que ir con más calma", declaraba Calleja. .

El míster no ha querido eludir la polémica respecto de la posible salida de Cantero. "Tuve una conversación muy amistosa. Él me dice que no quiere salir. Lo que diga el entorno me parece muy bien, pero él sabe lo que quiero de él. Fue muy productiva, aunque no juegue entra en lista. Hay que ser conscientes de que en el equipo todos se juegan la titularidad" reconocía Calleja. .