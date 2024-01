El equipo de Mumbrú sigue en la pelea por el top-8 de Euroliga

Valencia Basket se impuso al Anadolu Efes Istanbul por 93-88 en un partido donde se adaptó a un rival con muchos puntos y mucho acierto en el triple pero que acabó cerrando desde la defensa en los últimos seis minutos.

Tras una primera mitad de mucha anotación y de intercambio de parciales con protagonismo ofensivo para Inglis y Chris Jones que dejaba el marcador con una pequeña renta turca al descanso, en el tercer cuarto el equipo taronja encontró los puntos de Davies y mejoró atrás para generar una pequeña ventaja que el acierto de Pleiss y Larkin acortaba para entrar en los últimos minutos con el partido en un puño. Ahí el Valencia Basket sacó su mejor versión defensiva para no permitir anotar al equipo turco y primero con los triples de Reuvers y Ojeleye y luego con la exhibición final de Davies, cerró un valioso triunfo para abrir su recta de cuatro partidos seguidos en la Fonteta.

El entrenador Álex Mumbrú comenzó el partido con el quinteto formado por Chris Jones, Kassius Robertson, Semi Ojeleye, Nate Reuvers y Bouba Touré, pero todavía habrá que esperar para ver a Kevin Pangos sobre la pista.

El equipo taronja no encontraba la forma de anotar en los primeros minutos y eso provocó un parcial en contra de 0-8 que cortaron Touré con un mate en rebote ofensivo y Jones con una acción individual, unas acciones que permitieron llegar con empate a 18 al final del primer cuarto.

Tras la reanudación con un marcador de 43-45, el buen hacer ofensivo del conjunto taronja permitió que se llegar al final del tercer parcial con un marcador de 71-66 y todavía con diez minutos por jugar.

El último acto comenzó con un triple de Reuvers pero Pleiss se lo devolvió y otro de Larkin colocaba el 74-73 antes de una bandeja de Jovic. El cuadro taronja no sacó más provecho pero consiguió rebotes en ataque para que el crono siguiera corriendo a su favor. Otra defensa y dos tiros libres de Davies daban aire al cuadro taronja pero el equipo turco no había dicho su última palabra, presionó al límite para provocar los errores del cuadro local y con dos triples de Bryant ponían el 91-88 a 16 segundos del final. Hubo falta sobre Harper que no perdonó.

Habla el coach

El técnico reconocía al termino del encuentro que su inicio "no ha sido bueno, nos han anotado tiros muy fáciles y se han escapado. Hemos sido capaces de volver y no irnos muy doloridos del primer cuarto porque ellos habían jugado mejor. En el segundo cuarto, aunque haya ganado Efes, hemos estado mejor menos el último tiro de Larkin que les ha hecho irse dos arriba".

Además hablaba de un rival "hecho no solo para jugar la Final Four sino para ganarla, con grandes jugadores, donde han tenido mucha anotación, en el que ha habido momentos en los que nos costaba parar a sus jugadores exteriores como Thompson, Larkin o el propio Beaubois".

Jugar en casa ha vuelto a ser clave "con la Fonteta a tope, estando junto con nosotros y eso lo hemos notado durante todo el partido", concluía el entrenador.