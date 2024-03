Danvila: "Todavía tengo mucho que demostrar, sólo pido que nos dejen trabajar"

El Consejero Delegado del Levante UD, José Danvila, arrancó su intervención en la que iba a explicar su plan de viabilidad económica para el club a los socios, agradeciendo a Carlos Ayats, Miguel Ángel Valiente y sus equipos las propuestas presentadas consciente "del esfuerzo y la complejidad que suponía tratar de encontrar una solución al problema del club".

El club, al borde de la desaparición

El máximo responsable del club, reconoció que si no entraba el dinero en octubre "tenemos un problema grave. Las consecuencias serían un descenso administrativo. Si en enero no inyecto más capital y no asumo la deuda de Bravo Capital, se podría dar la desaparición del club".

Si en enero no inyecto más capital y no asumo la deuda de Bravo Capital, se podría dar la desaparición del club

En este sentido, el secretario del Levante UD, Jorge Lucas, explicó que la presión de La Liga "era tal este verano que si no se tomaba una decisión no nos iba a dejar competir esta misma temporada”.

Es por ello que desde la llegada de Danvila y su equipo se han producido muchos cambios en el club. Una vez analizada la situación financiera del club, "fuimos conscientes de que había que hacer una mayor inversión de la prevista. 10 millones en octubre, más 6 millones de euros y 7 por la deuda de Bravo Capital. La idea era la estabilidad financiera del club; es decir, cortar la hemorragia”.

Sin embargo, y tras las críticas y silbidos de algunos aficionados el pasado fin de semana, Danvila reconoció que "la afición es soberana y la vamos a respetar siempre. Todavía tengo mucho que demostrar, sólo pido que nos dejen trabajar, al final tengo una trayectoria empresarial detrás que también pongo en juego".

Recortes y expansión de negocio

Desde el primer momento, se puso en marcha "una importante inyección de capital, con una reestructuración del club desde la realidad en la que estamos de la Segunda División y con un nuevo plan de desarrollo de negocio y márketing que nos puede reportar más ingresos", explicó Danvila.

Tras situar en 23 millones de euros la inyección total realizada en el club, habló del "mayor reto que era la estabilización financiera del club” y habló cómo se está trabajando para ello, con un hito que ha sido la reducción total del gasto del club en "alrededor de 20 millones de euros".

Para ello, subrayó el recorte total en partidas como primera plantilla, comidas, viajes, Ciudad Deportiva de Buñol, Estadio Ciutat de València, secciones deportivas (eliminación del Fútbol Playa, reducción del gasto del Fútbol Sala, reconfiguración del equipo de EA Sports, eliminación equipo League of Legends, eliminación del convenio de colaboración con el Patacona CF) o Expojove.

En este sentido, se habló también de la amortización de puestos de trabajo, excedencias de despidos, no reposición de bajas voluntaria, o ajustes en el comité de dirección por valor de 700.000 euros.

Danvila en la Junta General de Accionistas | Adolfo Benetó, Levante UD

Ha habido una serie de despidos "que siempre duelen y son difíciles de digerir pero la situación y protección de nuestro escudo lo necesitaban con urgencia y la respuesta de todo el mundo ha sido de gran responsabilidad", aclaró Danvila.

Ha habido una serie de despidos "que siempre duelen y son difíciles de digerir pero la situación lo necesitaba con urgencia

Por ello, quiso dar "las gracias a todo el nuevo equipo de trabajo por el esfuerzo, que ha sido doloroso y amargo. El club es de los levantinistas y dedicaremos todos los esfuerzos para llevarlo a la máxima categoría del fútbol español”, explicó el consejero Delegado.

Con todo, Danvila resaltó que esta gestión y estos puntales "están teniendo sus frutos: se visualizan unas cuentas en verde y unos balances en positivo". El consejero delegado se mostró optimista, en resumen, respecto al futuro.

El rumbo del Levante UD "se está enderezando a nivel financiero, buscando la estabilidad necesaria. No significa que no haya sido duro", puntualizó, "y queda mucho camino por recorrer", reconoció Danvila, que reconoció que ha habido momentos duros respecto a las decisiones a tomar.