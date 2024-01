Compromís acusa a PP y PSOE de frenar la inclusión del Derecho Civil Valenciano en la reforma constitucional

La portavoz de Compromís en el Congreso y portavoz adjunta de Sumar, Àgueda Micó, ha acusado este martes al PP y al PSOE de impedir que se apruebe su enmienda para incluir la recuperación del Derecho Civil Valenciano en el debate de reforma del artículo 49 de la Constitución, que se celebrará la próxima semana para eliminar el término disminuido de la Carta Magna.

Micó recuerda que hay un acuerdo de Les Corts del año 2020, apoyado por populares y socialistas, en el que se pedía aprovechar la reforma constitucional de la discapacidad para introducir el derecho civil valenciano que fue declarado inconstitucional por una sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2007. "Es una cuestión de justicia histórica para los valencianos, no tiene ningún aspecto económico, es un tema que tiene un consenso amplísimo en la sociedad valenciana", añade. La portavoz parlamentaria considera que es "una oportunidad histórica para el PP y el PSOE de resarcir una situación de discriminación ante los valencianos y creo que si no se hace hincapié, se pierde una oportunidad esencial. Van a demostrar una vez más que los intereses valencianos para ellos no son importantes habiendo cohesión y consenso social y político".

El Derecho Civil Valenciano se incluyó en la reforma estatutaria de 2006, pero el Tribunal Constitucional anuló todas las leyes a las que hacía referencia, pese a que los partidos de Les Corts estaban de acuerdo.

Según lo pactado por el presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reformar el artículo 49 de la Constitución está condicionado a que no se introduzcan enmiendas no acordadas y a que se garantice que ningún grupo va a forzar la celebración de un referéndum.