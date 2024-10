Calero: "Me hubiera parecido un palo muy grande no ganar"

El Levante UD ha conseguido una importante victoria que rompe una racha de tres jornadas sin sumar los tres puntos, y que además mantiene al equipo enganchado a la parte alta de la clasificación.

Ganar era muy importante "porque hay momentos en la temporada en los que no quería que cayera la nube negra del pesimismo, el equipo está haciendo cosas bien, pero el resultado es escurridizo. En la segunda parte nos han faltado refrescos, pero había que andar con cuidado con las fichas B además", ha explicado Julián Calero.

El técnico era consciente de que la falta de refresco "nos podía hacer sufrir. Han llenado el área y en esas circunstancias puede pasar de todo. Me hubiera parecido un palo muy grande no ganar".

En casa "tienes que ser fuerte independientemente del objetivo y el equipo se está sintiendo cómodo en el estadio. En los dos partidos que empatamos merecimos el triunfo, pero hay que rascar también fuera. Vamos a ver a dónde nos agarramos. Nos dio igual perder los dos anteriores, al final mantener la idea fue lo que nos llevó a la victoria", dijo el entrenador.

Iván Romero y Lozano

El protagonista de la tarde fue Iván Romero con dos goles que le valieron al equipo para llevarse la victoria. Pese a ello, "le he dicho que no se conforme. Le ha venido el segundo gol y Pablo ha hecho bien en no tocarlo., se ve que el equipo está unido", reconoció el madrileño.

El calendario aprieta esta semana, "lo peor es que tenemos 72 horas para ir a Granada. Lozano es un buen jugador, está minusvalorado. Es un jugador que combina bien, que tiene buen último pase y que es capaz de sacrificarse. Poco a poco va cogiendo minutos. Con el Lozano de hoy va a seguir adelante, tiene fútbol, tiene que mejorar en otros aspectos", dijo el Calero.