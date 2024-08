Baraja: " Con lo que hemos visto hoy no nos da para puntuar en Primera División"

Rubén Baraja, entrenador del Valencia, se mostró muy crítico con la imagen que ofreció su equipo frente al RC Celta (3-1) en Balaídos.

“Tenemos que mejorar desde la humildad porque si competimos como hoy no nos será fácil puntuar. Creo que esta derrota nos tiene que doler, nos tenemos que mirar a nosotros porque con lo que hemos visto hoy no nos da para puntuar en Primera División”, manifestó en rueda de prensa.

El exfutbolista admitió que su equipo necesita ser “más sólido” a nivel defensivo, y recetó “calma” para superar este momento “de dificultad”.

Tenemos que entender que si no somos solidarios, si no vamos al ritmo necesario para competir en Primera División no puedes ganar

El entrenador reconoció no haber "estado bien. En la primera parte hemos estado sin entender lo que teníamos que hacer y lo habíamos hablado. Hemos entramos mal a la presión. Nos pusimos por delante pero no supimos sujetar ese resultado y le hemos dado al Celta la posibilidad de hacernos esos dos goles".

El entrenador quis0 hacer entender "que si no somos solidarios, si no vamos al ritmo necesario para competir en Primera División no puedes ganar”, criticó.

“El Celta ha sido superior -continuó-, tenemos que resetear y mejorar para ser competitivos. Es un momento de dificultad, pero hay que mantener la calma y acertar en las modificaciones para poder ser más solidos. Mi sensación es que podemos ser más sólidos, a mí no me ha gustado mi equipo ni cuando íbamos 0-1”, sentenció.