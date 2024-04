Baraja: "Nunca me he quejado de nada y han pasado cosas"

El técnico valencianista ha atendido a los medios de comunicación antes de viajar a Granada apara disputar el partido correspondiente a la jornada 26 y que podría colocar al equipo en la séptima posición, que daría acceso a Europa si el Atlethic de Bilbao logra ganar la Copa del Rey.

Pese a la importancia del partido, las preguntas iban enfocadas al viaje a Singapur de Inma Ibáñez, Lay Hoon y Javier Solís en el que no ha estado Miguel Ángel Corona, situación que sorprenden ya que se trata de la primera vez que la directora financiera viaja a reunirse con el propietario del club, en este caso con su hijo Kiat Lim.

La reunión Lim, Solís, Ibañez, Lay Hoon

De hecho, preguntado por si ya había hablado con el hijo del máximo accionista, ha reconocido no haber tenido "contacto con Kiat. Siempre he dicho que el contacto es con la gente que está aquí, estoy concentrado en lo mío que es sacar rendimiento al equipo y hacerlo mejorar".

¿Vosotros qué sabéis de lo que hemos hablado, hay cosas que ya molestan, nunca me he quejado de nada y han pasado cosas

Sobre las dudas del trabajo que se realiza a nivel deportivo de cara al futuro, el entrenador se ha mostrado molesto: "constantemente se habla de futuro. ¿Vosotros qué sabéis de lo que hemos hablado, hay cosas que ya molestan, nunca me he quejado de nada y han pasado cosas. No me parece justo que me lo preguntéis a mi".

Una temporada positiva

La valoración de la temporada "en este momento tiene que ser positiva. Hay un trabajo hecho a nivel de generar identidad y hacer que el equipo compita. Lo que están consiguiendo estos chicos a mi me emociona. Hay jugadores que han crecido mucho, y eso me hace sentirme emocionado con lo vivido esta temporada", ha dicho el entrenador.

Hay que competir cada partido "y si eso nos lleva a ese sitio de privilegio, pues a celebrarlo. Nuestra ambición es estar lo más arriba posible. La realidad es que el esfuerzo de los jugadores nos ha llevado a esta situación pero vamos a focalizar en el partido que es lo importante", ha recalcado Baraja.