"Yo sabía que el club se iba a poner en contacto con algunos agentes, pero entendía que para valorar las situaciones de los futbolistas, sobre todo para adecuar el presupuesto",así ha comenzado Voro su comparecencia previa al partido ante el español. De essta forma el técnico valenciano confirmaba la informacion de que antes del partido ante el Leganés se comunicó a varios futbolistas que no iban a continuar en el próximo curso. Voro, además apuntó que "No vamos a dramatizar. El futbolista es un profesional y sabe que estas cosas pueden pasar, pero no creo que haya una causa-efecto. Contra el Leganés perdimos por otras circunstancias, y estoy seguro de que si hubiéramos ganado no hablaríamos de esto. Los jugadores saben que al final de temporada pueden pasar estas cosas. Son conscientes, siguen jugando y siguen rindiendo".

Al entrenador valencianista se le ha preguntado como está el vestuario antes de encarar dos partidos que podrían ser, dependiendo de resultados, totalmente inútiles en lo que a objetivos se refiere. Un vestuario que a pesar de la situación "ninguno me ha dicho que no esté para jugar. Ya dije que estábamos rotos anímicamente. Ves antes del partido que están activados, pero cuando se pone por delante el rival ya no somos nosotros. El futbolista es un ser humano y no le deja actuar ver que no salen las cosas. Ninguno me ha dicho que no esté preparado, pero si lo hiciera lo valoraríamos. Si queda esperanza, lo apuraremos al máximo"

Voro ha vuelto a destacar que el vestuario está "roto y jodido" sobre todo por la derrota ante el Leganés que les dejó practicamente y a un tecnico "jodido, como todo el mundo. El primer día dije que era un acto de responsabilidad. Lo asumo, me meto de lleno y sufro como el que más. Lo que está claro es que había que afrontar esto y vamos a pelear hasta el final. Las cosas salen o no salen. Se nos ha puesto muy difícil. Cuando el club me propuso ser entrenador dije que adelante. Intentamos conseguir el objetivo, pero ya se nos ha puesto difícil"

La convocatoria la hemos conocido esta mañana en la que no ha entrado por lesion, Gayá, Piccini, Rodrigo y Vallejo, todavía hospitalizado y a la espera de alta.