Ribó le aprieta a Anil Murthy

Sin acuerdo y sin concesiones, eso podría ser el resumen de la reunion mantenida el presidente del Valencia Anil Murthy y el alcalde de Valencia, Joan Ribó. Una reunion por espacio de una hora en la que también han estado presentes por parte del club valencianista Jose Luis Zaragosí como consejero y por parte del Ayuntamiento, los dos vicealcaldes, Sandra Gómez y Sergi Campillo.

En esa reunión Anil ha vuelto a decir lo mismo que dijo un dia antes ante el presidente de la Generalitat, Ximpo Puig, no hay capacidad para cumplir plazos a lo que Jóan Ribó le ha vuelto a recordar "la imperiosa necesidad para la ciudad de que empiecen las obras del nuevo estadio, paralizado hace demasiados años".

Respecto a la petición de prorroga el alcalde ha comunicado que "su prórroga es difícil de justificar, a no ser que se avance en el nuevo estadio y en el polideportivo de Benicalap. Yo no soy partidario de eternizar una situación que es mala para la entidad deportiva pero sobre todo para la ciudad de València y el barrio de Benicalap, con una infraestructura inacabada en una de las entradas más importantes de la ciudad, que da una imagen que no nos gusta a nadie”, “es responsabilidad de las administraciones públicas, y en mi caso como alcalde, defender los intereses de la ciudad de València. El suelo público que se destinó en su momento para el nuevo estadio tiene que ser amortizado; también la parcela que continúa siendo municipal, donde el València CF se comprometió a construir un polideportivo”. “Además de solicitar los trámites para la licencia de obra del nuevo estadio, un buen gesto del club deportivo seria empezar con ese polideportivo prometido para el barrio de Benicalap. Este es el momento de empezarlo”.

Aspecto este ultimo el del polideportivo municipal, que según hemos podido saber, es clave para tramitar una nueva prorroga a la ATE, un polideportivo que estaba firmado en 2007 y que resulta imprescindible para aceptar por parte del consistorio hacia Valencia y hacia el Barrio de Benicalap que ya son 11 años viendo un armazón gigantesco de cemento sin uso alguno para una barriada que se las prometía felices por el negocio que iba a revertir en la zona el tener un campo de tal magnitud.

Ahora a esperar, a ver que movimientos se desarrollan pero lo bien cierto es que con hecho o con palabras ambas partes parecen obligadas,a regañadientes, a entenderse y concederse tiempo, para que el Valencia no corra riesgo de disolución en caso de que caiga la ATE y la ciudad por no tener ningun viso de que alguien pueda acabar el nuevo viejo Mestalla