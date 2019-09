Marcelino:"La plantilla tiene incertidumbre respecto al proyecto"

Parece ya un costumbre que desde que arrancó la crisis entre Meriton y Marcelino, este ultimo mande mensajes ya no velados en cada oportunidad que tiene, dejando a las claras que la situación pende de un hilo, y ese hilo podría tener una fecha clave, el 2 de septiembre, donde se verá si Rodrigo continúa o no y en el caso de no lo haga quien será sus sustituto, al igual que se verá si llega ese jugador, Rafinha, que ha pedido por activa y por pasiva.

Hoy se sentaba Marcelino en la previa del Celta ante los medios y volvió a mandar mensajes, el primero respecto a la más que posible salida de Rodrigo, "Hay situaciones puntuales que se le escapan al entrenador y esta es una de ellas. No sé si Rodrigo va a estar con nosotros o no. Puedo interpretar que si estuvo fuera es posible que lo vaya a estar en el futuro. En ese proceso su actitud es encomiable". Una situación que en caso de salida abriría el capitulo del sustituto a lo que el asturiano, al ser preguntado si se planteaba un no refuerzo fue cristalino, "No me pasa por la cabeza esa posibilidad. Nos pondría en una situación muy difícil a todos, sobre todo a plantilla y cuerpo técnica. Sólo los cangrejos corren hacia atrás. No contemplo esa posibilidad", pero además si hubiera un refuerzo y en este caso no fuera consensuado y fuera decisión fuera tomada unilateralmente por la propiedad Marcelino asevera "No me planteo esa situación. Si eso ocurriera sabríais mi respuesta".

Una situación complicada la que vive el Valencia, o mejor dicho los dos Valencias, el de aquí y el de allí, situación que según desvelaba el propio técnico hace que "La plantilla tiene incertidumbre respecto al proyecto, porque ellos quieren seguir ganando". Una situación que es tensa incluso en el que la palabra "cese" ya ha sido escuchada en sala de prensa antes de arrancar la segunda jornada, "si el propietario decide prescindir de mí es decisión suya. Yo voy a seguir trabajando igual y siendo el mismo. Cuando se me contrató ya sabían como trabajábamos y como soy".

Palabras que podrían denotar cabreo por parte del asturiano aunque el propio técnico aseveró "No estoy cabreado. Estoy expectante. Las situaciones vienen así y es algo inesperado. A la vez, nosotros intentamos a través del dialogo recuperar el consenso para tomar decisiones respecto a la plantilla que los hechos evidencian que fueron exitosas. Queremos poner todos los medios para recuperar ese consenso y la forma de trabajar que nos dio el éxito. Así seguiremos."

En este clima viaja el Valencia a Balaidos, con una lista de convocados de la que se quedan fuera Soler y Medrán lesionados, Coquelin, sancionado mientras que Mangala, Salva Ruiz, Sobrino Jason y Vallejo se quedan fuera por decision técnica. Los de Mestalla recuperan a Gayá y a Parejo y debera buscar el sustituo en banda derecha para Soler donde Ferrán, Wass y Kang In se postulan como alternativas