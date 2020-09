Manu Vallejo: "No sé por que me dicen que me parezco a Villa pero es un orgullo"

Simpático y con ese acento gaditano Manu Vallejo atendió a Onda Deportiva Valencia tres días después de conseguir el doblete que le daba la victoria al Valencia CF en el derbi. Son muchos los que le encuentran cierto parecido con David Villa. El delantero confiesa que "no sé por que dicen que me parezco a David Villa. Por la forma de correr...no sé. Pero es un orgullo. Me lo dicen por la calle pero hay que hacer muchas cosas todavía para ser como él".

Reconoce que su familia, sus padres son lo más importante en su vida "mi madre me dice que tengo que comer más, que estoy muy delgado. Cada vez que me llama me pregunta por la comida. Dice que deje de hacer dieta".

Una de los detalles más curiosos es que no tiene redes sociales. Ni instagram ni tuiter, "sólo tengo Facebook aunque lo uso poco. En mi casa no somos de ver series ni películas. En la tele siempre hay puesto fútbol".

Afirma que le encanta Valencia por el parecido con Cádiz aunque señala que "no soy muy de salir de casa pero voy con mi novia a la playa. A tomar un cafelito por el paseo. Cosas que hacía en Cádiz, las hago también en Valencia. Me encanta la paella".

Sobre los objetivos del Valencia reconocía que "es el momento de plantearse objetivos a corto plazo. El míster está implantando su filosofía. El equipo tiene que ir creciendo poco a poco. Seguro que mejoraremos en defensa y en ataque. Hay que ir con pausa y no ponernos un objetivo a largo plazo".

Y de Javi Gracia afirma que "es muy bueno pero también su cuerpo técnico. Hacen un tándem perfecto".