Mangala: "¿Si se ha despedido Rodrigo? Claro, para irse a su casa"

Bromeaba Mangala cuando le preguntaban sobre una posible despedida de Rodrigo de la plantilla. "Claro, se ha despedido para irse su casa", respondía entre risas.

A la pregunta sobre qué cambios ha notado entre este Valencia y aquel del caos que le tocó vivir en su primera etapa como valencianista contestaba que "ha cambiado en que tiene una Copa más. En mi anterior etapa era un poco diferente el ambiente. Ahora ha cambiado mucho. Compite mejor y por eso ha ganado una Copa".

Y sobre su estado físico con esa lesión que le ha tenido tanto tiempo sin jugar afirmaba que "tuve una lesión, no tantas lesiones. Una muy larga sí, pero estoy listo para competir. Físicamente me siento como si tuviera 18 años, a tope".

Por su parte Jaume Costa rebosaba felicidad en su regreso al lugar donde se crió como futbolista. "Estoy muy, muy contento. Han sido diez años fuera en los que, afortunadamente he labrado mi carrera en Primera pero nunca se olvida uno de donde se formó. Vengo con mucha ilusión, muchas ganas, y siento una alegría inmensa por estar en casa. Y con muchas de ponerme a disposición del míster y de darlo a todo".

Llega cedido por el Villarreal sin opción de compra hasta final de temporada pero no se plantea cual puede ser su futuro. "Mi idea es competir y darlo todo. Más allá no miro. Mi presente está aquí y en entrenar para darlo todo y entregarme para que el club esté lo más arriba posible".

Y con la ausencia de Gayá, sancionado para el primer partido de liga, todo apunta a su titularidad el sábado en Mestalla. "Los automatismos es verdad que cuando llevas unos cuantos años se olvidan un poco pero me identifico totalmente con los métodos de Marcelino y me encantan. No puedo decir si vengo para jugar ya este fin de semana. Yo vengo a competir para dar el máximo cuando el entrenador me lo pida".