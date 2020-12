Una junta sin alabanzas, con criticas y con rodillo accionarial

Diferentes temas pulularon por una junta general de accionistas cuyo presidente se limitó a leer sabdedor previamente de lo que se le iba a preguntar, con muchos temas encima de la mesa y que el presidente solventó mostrando una situación que por lo que dicen las cuentas no se acoplan a la realidad.

Respecto a uno de los temas estrellas, el estadio, la posibilidad de que la ATE caiga y que la sociedad deportiva entré en un momento de posible causa de disolución, Anil Murthy fue mas que ambiguo. "Somos conscientes de la importancia del mismo y de la fuerte inversión hecha hasta la fecha. Es un estadio pensado hace una década y con un coste elevado, por eso las empresas que se han acercado a cambio de la explotación del terciario no lo ve factible", dijo Murthy que asegura que "no iremos a las instituciones hasta que no haya nada en firme. Queremos finalizar el estadio, compartimos su preocupación. No podemos terminar el estadio si no vendemos Mestalla, se han de dar muchos movimientos simultáneas, la deuda, los plazos y las restricciones de la ATE, las necesidades del adquiriente, el pabellón municipal y las necesidades de la Administración y en eso estamos. Ojalá en breve pueda ir con un plan", continuando con, "¿Significa que vamos a dejar perder la ATE? En absoluto. La Administración nos pide un plan concreto y eso esperamos hacerlo en los próximos meses. Vamos a pedir una prórroga de la ATE pero debemos llegar de la mano de un adquiriente. La venta del estadio de Mestalla es muy difícil pero sin prorrogar la ATE más. Se perderían 39.000 metros cuadrados de la zona comercial Mestalla. El tema del estadio no debe ser político. Los técnicos del Valencia CF siguen trabajando con Ayuntamiento, Generalitat y Deloitte. Comunicaremos con ellos cuando tengamos la oferta que nos garantice seguir. Desde la última reunión no tenemos avances significativos".

Otro de los temas candentes fue sobre las ventas de futbolistas del pasado verano a los que se refirió con que "no es correcto decir que hemos regalado futbolistas (en alusión a Dani Parejo) Queríamos fichar, pero no se pudo por la situación económica. La venta de jugadores se puede defender. Se analiza edad, contrato, amortización... Había salarios altos. El entrenador sabía la remodelación de la plantilla pero las condiciones del mercado cambiaron el plan. Tenemos confianza plena en la plantilla y en un gran entrenador como Javi Gracia. El equipo es joven está creciendo. Estamos muy contentos con nuestros cuatro capitanes representan los valores, tres de ellos han jugado en la cantera y el cuarto es un gran líder como Gabriel Paulista, al que esperamos ver jugar en la selección. El club tiene una secretaría técnica compuesta por 7 personas cuya principal función es rastreo de posibilidades de mercado para el club" además de asegurar que la venta de futbolistas no ha finalizado debido a la situación de crisis que atraviesa el club. "Nos esperan dos años difíciles y habrá ventas adicionales de jugadores", dijo, a la vez que recordaba que el club tiene un "proyecto de cantera" y que "se ajustará el coste de plantilla a la realidad económica mundial".

Un punto que tocó el mandatario valencianista tras la pregunta de varios accionistas fue los prestamos dados por Meriton hacia la sociedad, en concreto dos, no pagados todavía y que " ha solicitado la devolución de los dos préstamos que tiene concedidos al club por valor de 44,5 millones de euros" El que más preocupa a los accionistas, según se ha desprendido de las preguntas que se han formulado en la junta es el de 38 millones (2,8% de interés) ya que cuenta con la garantía de los derechos económicos de 4 futbolistas de la primera plantilla, además del 20% de los derechos de televisión. Además, hay otra línea de crédito de 6,5 millones (con el 3% de tipo de interés), que también está avalado por los derechos de otros cuatro jugadores, cutos nombres no fueron por negación del propio presidente "para evitar suspicacias". Situación que explicó, "los jugadores seguirían siendo del club y las negociaciones para su venta, también. pero cuando se produjera un traspaso de alguno de ellos, una parte se destinaría a pagar dichos préstamos".

Además y gracias al rodillo accionarial de Meriton, se consumó la imposibilidad de poder asistir al pequeño accionista a próximas juntas (cambio de estatutos) si no se tienen un máximo de 3598 acciones, confirmándolo de la siguiente manera, "está perfectamente explicado en la convocatoria. El incremento del número de acciones permitirá un mejor desarrollo de la Junta de forma telemática. No creemos que los derechos de los accionistas se vean afectados. Los derechos podrán delegar sus acciones para asistir."