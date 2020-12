Javi Gracia "pasa" del mercado de invierno

Dijo Javi Gracia hace 4 días que no esperaba ninguna reunión con el presidente Anil Murthy sobre la posibilidad de fichajes en enero. De todos es sabido que en verano la petición era un central y un mediocentro defensivo, petición que desoyó Meriton, dejando vendido al propio Gracia que incluso hizo que la salida del entrenador estuviera a punto de realizarse.

Hoy se le ha vuelto a preguntar indicando, "no es que me guste que me pregunten por el mercado. Entiendo la situación y contesto hasta dónde puedo. He sido muy claro y no quiero distraer la atención sobre lo que es importante. Ni quiero distraer a mis jugadores ni el ambiente". Era la primera pregunta de más de una, insistiendo en su papel sobre los fichajes, "ya he sido claro, cuál es mi situación antes de que vine, y después del mercado. El presidente ya se ha manifestado sobre quién es el responsable de fichar jugadores", "Ya hice la valoración de lo que necesitaba el equipo en el momento oportuno y vi las consecuencias que tuvo. A partir de ahí la confección de la plantilla no es responsabilidad es mía. Mi responsabilidad es sacar el mejor resultado con los centrales que tengo. Si viene otro central, trabajaré para que nos ayude a rendir. Ya quedó claro en el pasado".

Pero no solo se habló de posibles entradas, sino también en salidas en el que Javi Gracia también aseveró, que en esa faceta tampoco tiene control, "a mí me gustaría que los jugadores que tengan se mantengan. Hubo situaciones de salidas que no se esperaban. No tengo el control de los jugadores que van a salir o llegar".