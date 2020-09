Javi Gracia: "Hablé hace dos semanas con el presidente. No he tenido más contacto con él"

Tras la pésima imagen que dio el equipo ante el Huesca y sin refuerzos se esperaba la comparecencia del entrenador en la previa del encuentro que mañana disputarán en Anoeta ante la Real. Sorprende que reconozca que su última conversación con Anil Murthy fuera hace dos semanas y que desde entonces no ha vuelto a tener contacto con él. "Mi relación con el presidente... pues no sé cual es la típica relación entre entrenador y presidente para decir si es normal o no. Hablé con él hace dos semanas y desde entonces lo he visto en el desplazamiento a Vigo en el avión y nada más. No he tenido más contacto con él y para hacer mi trabajo diario tampoco lo necesito". Eso sucedió tras la rueda de prensa en la que reclamaba fichajes. Desde entonces entrenador y presidente no se han vuelto a ver las caras. A una semana de que se cierre el mercado de fichajes y sin un solo refuerzo.

Sin embargo no ha sido el único mensaje que ha lanzado el técnico. Preguntado sobre Corona reconocía que "con Miguel Ángel Corona hablo todos los días. Pasamos muchas horas en la ciudad deportiva y comemos juntos muchas veces. Hablamos de todo. El ya sabe mi opinión, yo sé su opinión, y tampoco hay muchos comentarios por su parte de los movimientos que se van a hacer en los próximos días. No sé si está al tanto de todo o no lo está. No lo sé, espero que me comuniquen las cosas. Trato de opinar cuando se me pregunta, pero estoy al margen". Algo normal en un club como este en que todo lo decide el presidente con el beneplácito del dueño.

Una extensa rueda de prensa en la que se le ha vuelto a insistir una y otra vez en la ausencia de fichajes. "cuando manifesté esta situación, la finalidad era esa y dejar claro cuál era mi trabajo. Intento ayudar y estoy a disposición del club, paso mucho tiempo en la ciudad deportiva, pero ya hice un esfuerzo grande cuando vi las dificultades que tenía el club para fichar y quise dar opciones. Viendo la manera de actuar del club, vi que no me corresponde hacerlo a mí porque no tiene sentido con la manera de trabajar del club. Como no tiene sentido ya no le dedico más tiempo a eso para poder centrarme en el equipo".

Se le nota preocupado. El sábado apenas dio instrucciones desde el banquillo y la imagen que mostraba era la de un entrenador abatido por la pobre imagen que su equipo ofreció ante un recién ascendido como el Huesca. "Me preocupa todo, Lo que más me preocupa y me ocupa es mejorar el equipo, lo demás no depende de mí y espero y confío en que se incorporen jugadores y nos hagan mejores".

Y sobre si el objetivo era entrar en Europa League afirmaba que "no lo sé, al final no sé la plantilla que voy a tener, así que no es justo hacer esas valoraciones. Cuándo tengamos la plantilla te diré que necesitamos tiempo para ver cómo compite. El análisis que hago es que la pasada campaña quedó noveno y se han ido jugadores importantes y no hay fichajes. Vamos a intentar quedar lo más arriba posible, vamos a ver dónde nos pone la competición".

Respecto al partido ante la Real la novedad más importante es el regreso a la convocatoria de Cilessen ya recuperado de la lesión. Siguen fuera por lesión Mangala, Soler, Paulista y Cheryshev.