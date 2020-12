Javi Gracia:" No creo que vaya a haber una reunión sobre fichajes"

A menos de medio mes de arrancar el mercado de fichajes el entrenador del Valencia, Javi Gracia, ha vuelto a reiterar su papel en ese aspecto, solo es entrenador del equipo.

Decía el técnico navarro que "no está lejos en el tiempo pero es un aspecto que ya no pertenece a mi función. Mi función es la de entrenar al equipo y eso ya quedó claro. Me dedico a entrenar y a mejorar al equipo. No sé si van a venir jugadores y no sé si se van a ir. No he tenido ninguna reunión sobre fichajes ni creo que la vaya a tener". De nuevo mensaje claro a la propiedad sobre su papel en el conjunto valencianista y que ya llevó a una gran crisis en su continuidad como entrenador valencianista.

Una situación que volvió a desarrollar en otra de las respuestas sobre como se puede desarrollar el mercado para los valencianistas, "no sé si van a salir jugadores, creo que no lo sabe nadie y no sé realmente si van a llegar. Me insistís y os digo lo que sé".

La única reunión que Javi Gracia ha mantenido con el presidente Anil Murthy fue en el mes de octubre en aquella reunión donde el navarro pretendía abandonar el club. En esa reunión el mandatario valencianista ya le indicó que las ventas no habían finalizado y que si quería reforzar al equipo con dos jugadores, un central y un mediocentro defensivo, podría, siempre y cuando fuera en cesión coste 0 y sin opción de compra.