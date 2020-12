Hoy venía pensando en… Jose Morales. Sí, en el comandante. Que ayer hizo dos golazos ante el Betis a cual de ellos más bonito. Que se ha acostumbrado a marcarle golazos a los verdiblancos.

Vaya por delante que seguramente no seré objetivo. Conozco a Morales y es difícil no ser subjetivo. Porque es de esas personas que vale la pena conocer. Es difícil encontrar en el mundo del fútbol a alguien sin los vicios del glamour. Vamos, lo que viene siendo una persona normal, sencilla y amiga de sus amigos. De esos en los que puedes confiar a ciegas. Valenciano de adopción siente más amor por esta tierra que cualquiera que haya nacido en ella.

Ha demostrado también sobradamente su amor al Levante. Ni las ofertas millonarias procedentes de china ni ningún canto de sirena le ha hecho abandonar el que para él es el equipo de sus amores. Ejerce de capitán con su calidad en el campo y con su humanidad, sencillez, profesionalidad y humildad fuera de él. Es de esos futbolistas que a todo equipo le gustaría tener. Por lo que da dentro y fuera. Brilla y hace brillar a sus compañeros.

Por eso me sorprende que a estas alturas no esté ya renovado. El próximo mes de junio será libre y desde este mes de enero puede negociar con el equipo que quiera. Me consta que si por él fuera se jubilaría en su Levante, en el equipo de sus amores. Pero desde arriba mucha promesa y pocos hechos. Esa es la realidad.

Una cosa está clara tanto si se va como si se queda. Va a sudar hasta la última gota que le quede por el escudo de su Levante. El Levante es Jose Morales y Jose Morales es el Levante. Eso debería bastar para cumplir las promesas, ¿no Quico?