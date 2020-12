Hoy venía pensando en... Gayá

Hoy venía pensando en… el capitán. si, en José Luis Gayá. Que hay que ver lo necesario que es y las ganas que teníamos de que volviera.

Necesario dentro y fuera del campo. Sobre el césped le imprime carácter al equipo. Es de los que nunca se rinde, de los que nunca baja los brazos, de los que contagia a sus compañeros, de los que siente el escudo, de los que se deja el alma, de los que sabe qué significa vestir la camiseta del valencia. Ejerce de gran capitán.

Y también fuera del terreno de juego. Le oyes hablar al acabar un partido y te reconcilias con el Valencia. Es de los que no pone paños calientes cuando ha tenido que denunciar una falta de actitud. Y cuando ha tenido, como el sábado que quejarse de un penalti que solo vio el colegiado, también. Estoy seguro que todos los valencianistas se sienten bien representados por Gayá. Y eso se llama… capitán

Y no, no es casualidad que la mejor cara del valencia la encontráramos a su regreso. Un mes de ausencia se nos ha hecho largo, muy largo.

Porque el Valencia que vimos ante el FC Barcelona nos gustó. No fue ese equipo timorato que vimos ante Athletic de Bilbao. Supo defender y atacar cuando tenía que hacerlo. Y tal vez solo caprichosa y arbitraria decisión del colegiado les privó de la victoria. Pero el sábado los valencianista se fueron a dormir orgullosos de su equipo. Nada que ver con lo sucedido en Terrasa.

Y de eso también habló Gayá en el micrófono El Transistor. Que de lo Terrasa no puede sucederle a un equipo como el Valencia donde la exigencia tiene que ser máxima aun recordando como hizo, que Anil Murthy vendió a jugadores muy importantes sin traer refuerzos. Es el capitán, es vuestro capitán, es mi capitán. Es José Luis Gayá peña, y no, querido Anil, no está en venta…