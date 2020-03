Enrique Pérez Boada: "El aval no era una subvención ni una ayuda estatal"

El que fuera director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Enrique Pérez Boada, en 2009 cuando se firmó la operación del aval a la Fundación del Valencia CF del crédito para suscribir la mayoría accionarial ha hablado en Onda Deportiva Valencia.

Para Enrique Pérez Boada "desde el IVF ayudamos a otras empresas como hicimos con el Valencia CF. El aval tenía una comisión al igual que el préstamo. No era una subvención ni una ayuda estatal".

Además añadía que "la multa era lo que la UE calculó que la Fundación debería haber pagado de más. El IVF cobró una comisión de intermediación y la entidad financiera un interés por la operación".

También destacaba que "aquí hay una frase que usamos mucho, la de absorber y soplar la pajita. Gente que defendía que el Valencia siguiera en manos valencianas y que luego critica que pase a manos extranjeras. Gente que al principio criticó aquello porque hubo un cambio político y que luego ha acabado defendiéndolo".

Y sobre el actual Valencia CF afirmaba que "tengo la sensación que no hay mucha dirección en el club actualmente. No conozco a Mateu Alemany pero hizo cosas buenas por el club. Me cuesta ver que un club como el Valencia CF no defienda a su afición".