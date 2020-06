Celades: "Me siento respaldado y respetado desde el primer día por mis jugadores"

Había expectación por escuchar a Celades tras salir a la luz el incidente con Maxi Gómez y su mala relación con el grupo francés tras lo sucedido con Diakhaby. "Siempre me he sentido muy respaldado por los jugadores desde que llegué aquí el primer día. Para nada he perdido el control del vestuario. Solo tengo buenas palabras para ellos".

Preguntado por el incidente con Maxi Gómez afirmaba que "las cosas del vestuario se arreglan dentro del vestuario, internamente. Son códigos de vestuario. Con Maxi ya está todo muy bien. Ni he presentado la dimisión ni la pienso presentar".

Sobre la posibilidad de una destitución reconocía que "para nada temo por mi puesto. Solo estoy focalizado en el partido de mañana, en que hagamos un buen partido. Estoy seguro que mañana lo vamos a hacer muy bien".

Y volvía a afirmar, preguntado por su relación con los franceses del vestuario, que "las cosas de dentro se quedan dentro y se arreglan internamente. Yo solo tengo palabras de agradecimiento con los jugadores porque nos han ayudado siempre. Son un grupo de buena gente, sano, siempre dispuesto a sumar y a superar adversidades. Tenemos un grupo sano, bueno, unido deseando competir mañana".

Sobre si se siente respaldado por el club añadía que "me he sentido respaldado y respetado. Es muy difícil que te respalden si no te respetan.Me he sentido respaldado por todo el mundo desde que he llegado, por la parte de los jugadores y por la del club. Ni he dimitido ni voy a dimitir. Voy a estar aquí luchando por sacar el mejor rendimiento".

La buena noticia para el partido ante el Villarreal CF es la vuelta de Coquelin. El francés, ya recuperado de su lesión, entra en una convocatoria en la que son baja Diakhaby, Piccini y Garay por lesión junto con Mangala por sanción.