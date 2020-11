Anular la ATE del nuevo Mestalla ya tiene fecha

15 de mayo del 2021, esa es la ficha en la que tiene que haber maquinas trabajando en el nuevo Mestalla si no quiere el Valencia CF ver como la ATE caduque con lo que la sociedad entraría en caso de disolución al perder el valor de un activo por 100 millones de euros.

"Nos preocupa que pase el tiempo y no haya ninguna señal de que la propiedad avance para acabar el Nuevo Estadio. El 15 de mayo se acabará el plazo para quer el promotor cumpla con sus obligaciones. Si no lo hace, la reglamentación es clara: Sustitución o caducidad de la ATE (Actuación Territorial Estratégica) que rige la construcción del campo y el derribo de Mestalla", ha asegurado el Alcalde esta misma mañana además ahondar en quieren que la afición de un club centenario como el Valencia CF tenga claro que dentro de nuestras competencias como Ayuntamiento nos ponemos serios y exigimos a la propiedad un paso concreto. No prorrogamos y la ley determina que si el promotor incumple supone su cambio o su caducidad".

El Alcalde ha manifestado que "hay muchas fases para hacer. Evidentemente no decimos que en junio tenga que estar acabado, pero sí que se den los pasos oportunos; decimos que se den los pasos administrativos, legales y de obras. No voy a poner una línea roja pero ya hay una línea roja evidente y, si no se hace nada, el 15 de mayo hay una ley que tenemos que cumplir. Y esto quiero que lo sepa la dirección del Valencia CF y quiero que lo entiendan todos los aficionados. Nos estamos poniendo serios para garantizar el derecho de miles y miles de aficionados, y me parece fundamental dejar esto claro".

En otro orden de cosas, Ribó ha confirmado que se reunirá con De Torino a Mestalla, plataforma de oposición a Peter Lim. "No sé si será la que viene por temas de agenda, pero tengo mucho interés en reunirnos con ellos. Me han manifestado que hay un interés de comprar el Valencia y vamos a trabajar con eso y queremos reunirnos con ellos. Me parece una buena idea, y eso tiene unos procesos económicos en los que nosotros no podemos incidir", ha dicho.