Anil Murthy: "El Valencia no está en venta. No ha habido ninguna oferta"

A la pregunta de si Peter Lim tiene pensado vender el Valencia, Anil Murthy se ha mostrado así de categórico: "No está a la venta, categóricamente lo confirmo. Peter Lim compró más del 80% de las acciones del Valencia, un club que había vivido en una creciente inestabilidad hasta ese momento. No era una decisión para ganar dinero, es casi imposible en el fútbol y, además, él ya tiene mucho, ni un capricho momentáneo, es una idea a largo plazo. La actual situación accionarial no es una imposición, es simplemente la realidad que existe y que asumir para poder avanzar, trabajando juntos. Solo queremos que el Valencia crezca a largo plazo. No ha habido ninguna oferta por el club, pero la verdad es que tampoco está a la venta, no lo está. Sembrar dudas al respecto solo intenta desprestigiar al propietario con rumores que no son verdad".

También ha querido explicar los motivos de Meriton de destituir a Marcelino: "Hubo una pérdida de confianza con su papel en el modelo de club que la propiedad tiene a largo plazo. En verano se fue dando un distanciamiento entre las decisiones del club y el papel decisivo, de muchísima influencia, que Marcelino exigía en la política de fichajes, además con una presión pública que puso las cosas todavía más difíciles. El club le había apoyado en todo, todo, incluidas sus decisiones sobre el mercado. Incluso en el peor momento deportivo, en enero, fue Peter Lim quien decidió finalmente seguir apoyándole. Este verano, sin embargo, era inaceptable un desafío y una discrepancia individual constante hacia ese modelo de club y que no iba a parar. Su proyecto era distinto al del propietario. Fue una decisión dolorosa que es cierto que debimos explicar mejor, un error que vamos a mejorar. A veces las decisiones importantes son difíciles de comprender en el corto plazo. Ahora todo el mundo está viendo que nuestra intención es seguir creciendo, con otro entrenador, Albert Celades pero con la misma ambición".

Y sobre el gesto de mandar callar a la grada en el partido ante el Deportivo Alavés afirmaba que "Intenté explicarlos solo unos minutos después en mis redes sociales, mi única intención era buscar calma y que todos nos centráramos en el equipo. Justo en ese momento los jugadores lo estaban pasando mal en el campo y para mí, además, eran unos momentos de mucho estrés, mi familia y yo estábamos recibiendo amenazas muy, muy graves. Dicho eso, lamento todo lo que pasó con esos gestos y no se van a volver a repetir. Todos debemos respetarnos y cuidar siempre la buena imagen del club, yo el primero. Todos debemos hacer que Mestalla sea un estadio respetuoso, sano y tolerante en el que, eso sí, el rival sienta una gran presión a favor de nuestro equipo. Todos queremos lo mismo y el equipo necesita y se merece sentir de su afición un apoyo absoluto durante los noventa minutos".

Y sobre la salida de Mateu Alemany que se puede producir esta misma semana manifestaba que "En el caso de Mateu Alemany, desde el verano y, especialmente tras el cambio de Marcelino, no tiene claro su encaje en este proyecto, nos hace ver que la situación es diferente para él y que valora marcharse. También hay que poner en valor todo su trabajo por el club, cuyos intereses siempre ha defendido en público. Hay que hablar y ver qué sucede".