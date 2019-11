Les Corts debaten este lunes las enmiendas a la Ley de Acopañamiento tras rechazar las de la oposición a los presupuestos de 2020

PP, Ciudadanos y Vox consideran que son unas cuentas que no se cumplirán. Incluyen, dicen, unos ingresos falsos, como los 1325 millones que tienen que llegar del estado, pero que no existen hasta que se reforme el sistema de financiación.

Cuentas ficticias, irreales y no reivindicativas. Los presupuestos de los recortes, la deuda y la falta de ejecución. En estos términos ha calificado la oposición el presupuesto de la Generalitat para el año que viene.

El PP recuerda que las cuentas de este año ya no se han cumplido, y auguran que en 2020 pasará lo mismo. El portavoz de economía, Rubén Ibáñez acusa al President Puig de no ser reivindicativo ante el gobierno central. Y considera que no es legal incluir en los presupuestos dinero que no existe.

Frente a las críticas de la oposición, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, defiende que son cuentas realistas, reivindicativas y de justicia social. Según Soler, el Consell invierte cada día 39 millones de euros en gasto social.

Al igual que los socialistas, Unides Podem y Compromís acusan a la oposición de presentar enmiendas sin argumentos.

Tras el rechazo de las enmiendas a los presupuestos de la Generalitat, el lunes se debatirán en el parlamento valenciano las enmiendas a la ley de acompañamiento de esas cuentas.

El documento incorpora cambios en la Ley para la función social de la vivienda. Se cambia el plazo de cesión del particular a la Generalitat de los seis años actuales a ocho para adecuarlo a la duración del contrato de alquiler que figura en la modificación actual de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Por otra parte, se incluye la posibilidad de que, en caso de que el precio de la rehabilitación a realizar por la Generalitat sea inferior al precio del alquiler de mercado de este periodo de ocho años, se permita también compensar económicamente al particular que cede su vivienda.

En el texto de la ley también se abre la puerta a la posibilidad de prestar el servicio de taxi con tarifas pactadas previamente entre usuarios y conductores así como al acceso a medios de transporte público con bicicletas, patinetes eléctricos, monopatines y monociclos, entre otros.

En cuanto a las medidas en materia tributaria, se contempla la creación del Observatorio Fiscal para dar entrada a la sociedad civil en la gestión de la Agencia Tributaria Valenciana.

El proyecto de ley contempla la ampliación del plazo para solicitar la protección de áreas de la huerta de València degradadas. Los ayuntamientos dispondrán ahora de 5 años.