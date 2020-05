Compromís dice "no" a Pedro Sánchez y el PSPV garantiza que ese rechazo no afectará al Botànic

Baldoví ha expresado su "decepción" con el Gobierno durante el debate en el Congreso sobre la quinta prórroga del estado de alarma que, a diferencia de las cuatro anteriores, esta vez Compromís no respaldará.



El diputado valenciano ha recriminado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que haya sido capaz de negociar las elecciones vascas y no lo haya hecho para nivelar a las regiones peor financiadas para que tengan los mismos recursos que la media.



Ha subrayado que todos los años se quedan 811 millones de euros fuera del presupuesto de la sanidad valenciana, porque el Estado no transfiere los recursos que necesita el sistema sanitario de su comunidad.



"No hablo de dinero, hablo de sanidad, de vida, de oportunidades", ha recalcado Baldoví, que ha puntualizado que los hospitales valencianos "no se pagan con el aire" y ha defendido que su demanda es "razonable" y "justa" y el Gobierno "lo sabe".



Ha advertido a Sánchez que no intente ahora meterles en el "vagón de esta derecha irresponsable e histriónica", porque "nadie puede dudar" de la responsabilidad y lealtad de su partido.



"Pero esta vez -ha dicho-, Compromís votará no, rotundamente no, porque nuestro compromiso es con las personas a las que queremos representar y porque este Gobierno ha faltado el respeto a cinco millones de valencianos".

El síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, Manolo Mata, ha asegurado este miércoles que el 'no' de Compromís a una nueva prórroga del estado de alarma "es un error" y que el diputado de esta formación, Joan Baldoví, "se aleja voluntariamente de los criterios" que maneja el Botànic, pero concluye que "todo el mundo tiene derecho a equivocarse".







Preguntado por EFE sobre la posición de Compromís respecto a la prórroga del estado de alarma, Mata considera ese 'no' como una "decepción", pero asegura que no tendrá repercusión alguna sobre el Gobierno del Botànic.







A su juicio, Baldoví "parte de un error", pues "no se está debatiendo la financiación autonómica, sino unos fondos extraordinarios en los que, con las proyecciones que defiende Compromís, podríamos salir perdiendo".







Así, el portavoz socialista ha insistido en que "por lo que respecta al fondo por gastos sanitarios, éste tiene que ver con las facturas, con lo gastado, y el Consell está tratando de que aumente el porcentaje que tiene que ver con la población, pero no tiene lógica que se relacione fundamentalmente con la población".







"Como tampoco lo tiene en lo que respecta al fondo de políticas sociales, que si se basase estrictamente en criterios de población supondría un perjuicio para la Comunitat. Nosotros queremos que se tenga en cuenta la renta per capita, la infrafinanciación y la pobreza que sufrimos, porque si fuese por población, Madrid saldría beneficiado pese a disponer de una renta muy superior", ha señalado Mata.







"También sería un error vincular el fondo para paliar la pérdida de ingresos a la población, porque en ese caso nuestra pérdida sería más importante que la de Madrid, que no aplica impuestos de sucesiones o patrimonio y que no se verá tan afectado por la caída del turismo o la hostelería. Este fondo se debe vincular también a la infrafinanciación y a la pérdida real que vamos a sufrir", ha agregado.







Sin embargo, a juicio de Mata, la posición de Compromís en el Congreso no tendrá ninguna repercusión sobre el acuerdo del Botànic "dado que las posiciones comunes sobre financiación autonómica y fiscalidad son muy sólidas, muy claras".