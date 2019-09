El Ayuntamiento reunirá a los vecinos de Ciutat Vella para explicarles el nuevo control de acceso al barrio mediante cámaras.

El pasado mes de enero el Ayuntamiento dio por terminada la fase de instalación y pruebas de las cámaras, y desde entonces está llevando a cabo el proceso de información y registro de los vecinos y comerciantes de las zonas afectadas. En este sentido, en la reunión prevista el martes que viene el concejal Grezzi explicará los trámites que deben realizar vecinos, comerciantes o empresas de reparto, para que sus vehículos figuren en la lista de autorizados para acceder a las zonas de paso restringidas.

Las cámaras de reconocimiento de matrículas se han colocado en el acceso a la calle Corona desde Guillem de Castro; otra en la calle Salvador Giner, en su acceso desde la plaza del Portal Nou; una más en el cruce de la calle Salvador con Trinitaris; otra en la avenida María Cristina, y la última la Plaza Ciudad de Brujas-esquina calle Vieja de la Paja.

Según explicó en su día el ejecutivo municipal, cuando el sistema se active los vehículos no autorizados que entren en las zonas restringidas serán multados porque su matrícula quedará registrada por las cámaras. Si por cualquier causa, alguien no autorizado necesita pasar, se podrá solicitar un permiso especial con tres días de antelación. También podrá justificarse el acceso al área restringida sin autorización hasta 72 horas después, en caso de que no haya podido pedirse de manera anticipada. En ambos casos el trámite se hará a través de una web habilitada por el Ayuntamiento.