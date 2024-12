El equipo masculino del Servigroup Playas de Benidorm cierra la primera vuelta con pleno de victorias e imbatido

El Servigroup Playas de Benidorm se impuso por 3-1 al Almendralejo Extremadura en la undécima jornada de la Superliga Masculina 2. Con esta victoria, los de Adriano Lamb concluyen la primera vuelta con pleno de triunfos, sumando 32 puntos, registro histórico en la categoría de plata y con su próximo reto la Copa Príncipe, del 9 al 12 de enero en San Sadurniño (Galicia), con un objetivo ambicioso y como uno de los equipos favoritos, con una primera vuelta impecable en la Superliga Masculina 2.

Por su parte el equipo femenino del Servigroup Playas de Benidorm no pudo superar al Guía CDV UFPC en el Pabellón Raúl Mesa, Las numerosas bajas del conjunto benidormense condicionaron el encuentro, aunque las jugadoras de Noelia Santacreu ofrecieron una digna resistencia frente al segundo clasificado del grupo C. Aunque todo cambió en su segundo partido del fin de semana el domingo, en el que las de Noelia Santacreu consiguieron una gran victoria ante el Covirán CDU Atarfe por 3-0, ofreciendo una actuación brillante, cerrando el año con 20 puntos y asegurando la cuarta posición del grupo C al término de la primera vuelta. Afrontan el inicio de 2025 con el objetivo de seguir creciendo, recuperando efectivos y consolidándose en la zona alta de la tabla.