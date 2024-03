El ciclista de L'Alfàs de Pi, Héctor Álvarez vence la segunda etapa de la Guido Reybrouck Classic belga

La Marina Baixa ha dado muchos y buenos ciclistas. Felipe Orts ha sido, tal vez, el mayor de todos, pero desde hace algún tiempo está llamando la atención de los medios y, sobre todo, de los profesionales, un joven ciclista alfasino, Héctor Álvarez.

Después de este fin de semana ya no hay excusa para no prestarle la máxima atención, porque ha logrado firmar un puesto 13º en el circuito de la Clássica de Damme, después de ganar la segunda y última etapa de la prueba. Las duras condiciones de la misma no dan lugar a duda alguna sobre la calidad de quien logra hacerse con una de esas etapas: 122 kilómetros en los cuales hay 14 tramos de adoquines que suman más de 11 km., sobre los que tienen que rodar los corredores.

Y si no nos habíamos fijado antes en él no es por falta de méritos del ciclista, que es Campeón de España Ómnium desde febrero de este año, cuando se alzó con el título en el velódromo de Dos Hermanas (Sevilla).