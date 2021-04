El Balonmano Benidorm no pudo con el Bidasoa Irún y cayó por un 29-31

Impresionantes primeros minutos del Benidorm frente al Bidasoa Irún en partido de liga ASOBAL donde parecía que lo iba a dar todo, a pesar de contar con algunas bajas de salida. El ímpetu de los del Benidorm obligó a pedir casi enseguida un tiempo muerto al míster irundarra Jacobo Cuétara al lograr un 6-3 para los locales tras los 10 primeros minutos.

Pero el Irún reaccionaba rápido y las tornas cambiaban. En el minuto 15 era Fernando Latorre el que solicitaba tiempo muerto tras encajar un parcial de 4-0 el Benidorm y entrar Aguinagalde, que estaba imparable anotando cuatro lanzamientos consecutivos.

Al descanso se llegaba con 13-14 y todo podía pasar pero el segundo tiempo vino marcado por una baja en el Benidorm y un ataque continuo de los del Bidasoa que no se pudo frenar. Comenzó mal la segunda parte, aunque luego se reaccionara por parte del Benidorm y esa rémora pasó factura en el marcador final: 29 a 31.

El técnico del Benidorm, Fernando Latorre, contento del juego de su equipo, pero no de los errores y del resultado final. Lamentaba Latorre que no se hubiera podido atrapar el rebote en el lance de la última jugada del partido, lo que les hubiera permitido una oportunidad de empate y también alguna de las bajas del equipo, que de no haber estado hubieran podido igualar la contienda.

La competición descansa este próximo fin de semana y la vuelta a la liga será el próximo miércoles 5 de mayo donde se repite en el Palau, ahora contra el Liberbank Cantabria Sinfín.