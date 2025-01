Solbes: " Las nuevas medidas sólo alargan la agonía de la pesca de arrastre, nadie nos asegura qué pasará en el 2026"

El Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de la Vila Joiosa, Miguel Solbes, valora en Más de uno Marina Baixa las imposiciones de la Secretaría General de Pesca para que las embarcaciones de pesca de arrastre puedan salir a faenar 130 días al año, es decir 11 días al mes, un calendario laboral que "es totalmente insuficiente para mantener la rentabilidad de un negocio". Solbes afirma que la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa, así como el resto de compañeros del sector, afrontan el nuevo año laboral con132 días, medidas restrictivas y la incertidumbre de no saber qué va a suceder en los próximos meses, ya que como ha recordado Solbes "desde el ministerio no se garantiza la no aplicación de nuevas restricciones a partir de 2026".

Además de la incertidumbre y las restricciones a las que se enfrenta el sector, sigue sin resolverse la cuestión del cobro de las ayudas de Europa (FEMPA) para todos los trabajadores que realizan paradas, que tardan en llegar hasta año y medio, lo que obliga a los trabajadores a consumir su propia prestación por desempleo