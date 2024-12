Solbes: "Estamos enfadados, desde el sector pesquero hemos hecho lo que nos han pedido y desde Bruselas no ha cumplido lo que dijeron, no lo vamos admitir"

El Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de la Vila Joiosa, Miguel Solbes, nos explica cómo afrontan desde el sector la propuesta de la Unión Europea sobre nuevas restricciones para el 2025. Solbes recuerda que la propuesta 'no sólo supone reducir los días de pesca a 27 día hábiles al año sino que también pone cuotas de pesca de determinadas especies como pescadilla o gamba'. Solbes afirma que las decisiones anteriores les había desmoralizado pero en esta ocasión están muy enfadados y no van a admitir esta propuesta de ninguna de las maneras. El Patrón Mayor vilero pide el apoyo ciudadano y recuerda que estas decisiones no sólo afectan a los pescadores sino también a muchos puestos de trabajo indirectos como pescateros, trabajadores de lonja.

Además desde el sector se asegura que, de llevarse a cabo estas medidas, el producto al cual tendrá acceso la población en menos de un año será, o bien pescado proveniente de piscifactorías, o bien pescado de terceros países, que en muchas ocasiones no cumplen con las medidas sanitarias y de control que sí se exige para los productos españoles