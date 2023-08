Pepi Lloret, una voz e infinitas emociones

La soprano vilera Pepi Lloret ha recordado en nuestra sección 'Descubriendo artistas' cómo fueron sus primeros contactos con la música gracias a la afición musical de su madre. Su paso por la Rondalla, la Colla 'El Valerios' y su participación como cantante en diferentes grupos de pop-rock fueron el preámbulo de su apuesta por la lírica. Después de obtener el Título Superior de canto y el Máster en Investigación e Interpretación en el Conservatorio Superior de Música 'Óscar Esplá' de Alicante compagina la docencia con la interpretación.

En su faceta artística ha conseguido diferentes galardones como el primer premio en el XXXVII Concurso de interpretación de la Sociedad de Conciertos de Alicante (2022), segundo premio en el Certamen Nacional "VIII Estepona Crea-2022″así como ha sido finalista en el Concurso Internacional de Canto un Futuro de Arte de Medinaceli.

Lloret ha protagonizado diferentes roles en zarzuela y ópera como entre otros el estreno absoluto de la zarzuela El Carillón de Brujas de A. Wagener en el rol de Margarita, Vendado amor, no es ciego de J. Nebra (Anquises), La chanson de Fortunio de J. Offenbach (Laurette), La serva padrona de Pergolesi (Serpina). Diferentes conciertos le han llevado a interpretar obras como el Mesias de G.F. Händel, Requiem y Exultate Jubilate de W.A. Mozart, Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz de J. Haydn, Stabat Mater de L. Boccherini, Carmina Burana de C. Orff o la Bacchiana brasileira no. 5 de H. Villalobos.

Su gran versatilidad le permite interpretar repertorios que abarcan desde la música renacentista hasta las tendencias actuales por lo que ha colaborado con grupos de música antigua como Lucentum XVI, Ministriles del Emperador, Ministriles de San Miguel y Música Trobada. Desde 2019 forma parte como solista del Cuarteto Almus y del dúo de piano y voz “Soirée Musical”.

También actuado en importantes Festivales Nacionales e Internacionales, tales como: Música contemplativa de Santiago de Compostela, Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola, Festival de Música Sacra de Benicàssim, Festival de Els Pirineus (FEMAP), Monasterio de Pedralbes y Festival Anima Mea (Italia, 2018)