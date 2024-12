La ONCE reúne en Benidorm a 250 personas ciegas que viven solas para compartir la Navidad

Vicente Vázquez, Director de la ONCE en Benidorm, nos explica que el programa de Vacaciones Sociales ‘Navidad en Familia 2024’ reúne en el Hotel Poseidón Resort de la capital turística acoge a 250 personas ciegas y con deficiencia visual, mayores de 55 años, que no disponen de compañía familiar con la que compartir las fechas navideñas o que se encuentran en situación de mayor necesidad social. La ONCE les ayuda financiando gran parte del coste total del viaje y ofreciéndoles un espacio para la compañía y la convivencia.

Un equipo de monitores especializados se encargará de desarrollar un completo programa de actividades que incluyen desde actuaciones musicales, talleres y dinámicas de grupo, baile o gimnasia, hasta la realización de excursiones turísticas y culturales, como las programadas a Alicante, Elche o Novelda.

El programa incluye también, por supuesto, cenas y almuerzos “de gala” especiales para los días más significativos de las fiestas y cotillón en Nochevieja