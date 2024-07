Olivia Boj de l'IES Marcos Zaragoza ha participat a la secció 'Festerets i Festeretes', patrocinada per Proagua Piscinas, com a guanyadora de la tercera categoria de l'Ambaixada Cristiana del Concurs Escolar d'Ambaixadors de l'Associació Santa Marta. Per fer-li la rèplica com Ambaixador Cristià ens ha acompanyat Martín Anaya del CEIP Gasparot