Bárbara Pérez, una pionera en el Benidorm de la transición

Relataba hace poco su hijo, Toni, que no descubrió el nombre verdadero de su madre hasta que, tras la dictadura, figuraba en un cartel electoral en la primera legislatura democrática de Benidorm. Corrió entonces hasta la imprenta a decirle a su padre que habían errado el nombre de su madre, María del Sufragio. En realidad, no hubo fallo alguno. Su madre se llamaba - y se llama- Bárbara Pérez. Su historia es la de una mujer pionera en una época en la que no era habitual que, en Benidorm, el género femenino se implicara de igual modo en tantas esferas de la vida política, social y festera de la población.

Hace nada reconocían esa trayectoria nombrándola Vecina Ejemplar de Benidorm.

En la crónica de hoy, "la historia contada con nombre de mujer", la descubrimos a tres voces. La suya propia, la de su hijo, y la de la narradora. No se la pierdan... empieza y termina con dos engaños: uno sin intención y otro, con un desenlace que propició la continuidad de la labor política de esta mujer singular en la figura de uno de sus tres hijos.