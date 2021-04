ABRECA ve “insuficiente” el nuevo horario hasta las 22.00 horas y pide aumentar aforos

La relajación de las restricciones que plantea el Consell son “insuficientes” para la hostelería de la Marina Baixa. La Asociación de Bares Restaurantes y Cafeterías (ABRECA) considera que se debería haber aumentado los aforos interiores y haber alargado la hora del toque de queda, y de la actividad de la hostelería, hasta las 12 de la noche.

El presidente de ABRECA, Javier del Castillo, ha calificado de “sensación agridulce” el anuncio de las nuevas medidas. “Se nos permite alargar el horario hasta las diez de la noche pero los aforos interiores siguen quedando al 30% y esto implica que muchos locales van a seguir sin poder abrir por falta de terraza y porque sigue sin poderse consumir en barra”, afirma.

Desde la patronal de la restauración afirman que la limitación horaria no favorece el turno de cenas para el comensal local, habida cuenta que el turismo internacional sigue sin poder venir y los cierres perimetrales impiden la llegada de turistas de otras comunidades. “Quitando los fines de semana que tenemos clientes de la comarca o de la Comunitat, el resto de la semana no estamos trabajando absolutamente nada. El nuevo horario nos permitirá que por las tardes la gente pueda venir a merendar o tomar un aperitivo, pero las cenas no las tenemos muy previstas porque el comensal español no es de salir a cenar a las nueve de la noche”, añade del Castillo.

Los restauradores siguen pendientes de cómo afectará a su sector la llegada del 9 de mayo cuando decaiga el Estado de Alarma.