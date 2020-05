“Sanidad y Ayuntamiento nos marcan los tiempos con prudencia, sensatez y coherencia”

¿Qué realiza la delegada de Hogueras Infantiles de Federación?

Pues sobre todo cuidar a los infantiles, que son los más pequeños, para que estén a buen recaudo. Realizar actividades donde lo pasen bien y a su vez aprendan cosas de la fiesta y actividades relacionadas con su seguridad como el curso de Primeros Auxilios y el uso de la pólvora. También trabajar junto al delegado de Fogueres con respecto al monumento infantil.

¿Cómo compagina su trabajo de profesora con la delegación que ostenta?

Gracias al trabajo que tengo y a que mi horario es bastante flexible, tengo prácticamente todas las tardes disponibles para poder dedicarle tiempo a la Federació excepto cuando tenemos reuniones u otras tareas, pero la verdad es que se compagina muy bien. Mi horario laboral me permite disponer de los fines de semana libres para realizar o asistir a actividades.

¿Su profesión le da facilidades para el desarrollo de actividades para los más pequeños de la fiesta?

La verdad es que los profesores tenemos una parte creativa en la que no paramos de desarrollar cosas diariamente. Al estar en contacto diariamente tanto con niños como sus familias y tener que preparar constantemente actividades escolares, tanto pedagógicas como de ocio, te da muchísima más soltura y tienes muchos más recursos a la hora de tener que organizar y programar las actividades para los pequeños de la fiesta.

Ana Luisa Pérez, con el traje de las Hogueras de Alicante. / Paula Lizcano

España está viéndose afectada por la crisis sanitaria del Covid-19. ¿Cómo está gestionando Federación con Concejalía de Fiestas esta emergencia?

En el tema del Covid-19, como pasa en cualquier otro ámbito, la base principal es la prudencia y la tranquilidad Se está siguiendo lo que marca tanto Sanidad como el Ayuntamiento. Ahora mismo es incertidumbre, pero solo podemos dejar pasar un poco de tiempo y ver qué nos dicen. Ellos son los que nos marcan, a todos los ciudadanos, los tiempos y las esperas. Siempre con prudencia, sensatez y coherencia.

Como docente, ¿qué medidas está tomando el sistema educativo para que los niños no pierdan la rutina?

Estamos teniendo clases virtuales, seguimos haciendo nuestro trabajo diario como podemos, incluso trabajando mucho más. En casa no disponemos de los recursos que tenemos en el colegio y fue algo tan repentino que tampoco nos dio mucho tiempo a organizarnos. En principio nos dijeron que eran 15 días, luego se convierten en dos semanas más con lo que no hemos podido acceder al material que disponemos allí para trabajar. Mantenemos el contacto con los padres a través de la plataforma educativa y realizamos tutorías, mandamos enlaces de vídeo, actividades e, incluso, materiales que puedan tener en casa, para que puedan servirles a las familias que no pueden salir. Ahora toca tener un poco de paciencia e intentar que los niños aguanten días sin salir con alguna tarea y poco a poco hacer un ‘planning’ para que no desesperen.

¿Es importante que los niños tengan tareas para estar ocupados estos días o es preferible tenerlos entretenidos con juegos y manualidades?

Lo importante es que tengan de todo. No pueden estar todo el día trabajando con tareas, ejercicios, deberes, estudiar o todo el día delante de una pantalla de ordenador. Hay que ser coherentes, que tengan un poco de estudio, que hagan juegos, que realicen cosas de plástica... Pasar más tiempo haciendo pequeñas cosas es una forma de pasar el día entretenidos. No hay que dejar de lado nada. No es bueno que pasen la jornada haciendo tareas, ni estando delante de una pantalla. Hay que combinar y desarrollar nuevas rutinas en casa, de qué vamos a hacer hoy, hablarlo con ellos, marcarlas desde el principio y dejar tiempo de compartir risas en familia.

¿Se deberían proponer planificadores para todo tipo de edades o se debe poner más empeño en los más pequeños?

Hasta para los adultos, una planificación es buena para estar organizados tanto mayores como pequeños. Además, cuando lo tienes planificado y lo tienes a la vista, es mucho más sencillo llevarlo. Siempre hay que buscarse un hueco para organizar las cosas que puedan salir. Sí que es verdad que los más pequeños necesitan más rutinas fijas como trabajamos en el colegio, con un horario, para que vean que, dentro de este caos, seguimos llevando un orden.

En esta situación de emergencia sanitaria, ¿los maestros son un factor clave en el confinamiento?

No sé si clave, pero sí es verdad que los niños suelen hacernos muchísimo caso a los profesores y estamos mandando continuamente mensajes tranquilizadores a los niños y que vean que todos nos vamos a quedar en casa. Ellos ven el ejemplo de que nosotros estamos también sin poder salir acompañándolos y apoyándolos desde casa. Por tanto, es una ayuda más a los padres, aparte de los recursos y ejercicios, para que se pueda llevar positivamente la situación.

¿Qué consejos le daría a las familias para que a sus hijos y a ellos no se les haga pesado el confinamiento?

Sé que es complicado, sobre todo por los niños porque ellos quieren las cosas inmediatas, se aburren enseguida. Entonces, la clave de todo es tener mucha paciencia. Luego intentar cambiar las tareas, no darle todo de golpe, sino cada día cosas diferentes para que no se aburran demasiado, distribuir el tiempo con actividades, juegos diversos, crear cosas y pensar en que tenemos que aprovechar y vivir en familia lo que no nos deja el día a día.