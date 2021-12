El Valencia no enviará más entradas al Elche para su afición.

El Valencia no enviará más entradas para los aficionados del Elche. Tras acabarse las 697 disponibles, el club franjiverde solicitó más localidades a la entidad de Mestalla, ante la alta demanda por parte de sus seguidores, pero no será posible conseguirlas. El club che argumenta que no hay más espacio disponible en el Gol Xicotet Alto, donde está la grada visitante.

Ante esta situación, los aficionados del Elche que quieran ver en directo el partido de su equipo tendrán que acudir a taquilla para adquirir sus entradas. No habrá problema para mezclarse con los seguidores locales, si bien no podrán hacer piña con la marea franjiverde que partirá el mismo sábado desde tierras ilicitanas. Los precios de las localidades oscilan entre los 25 euros de la más barata en Gol Xicotet Alto y los 75 euros de Tribuna Central. También se pueden adquirir por internet.

La zona acotada para el Elche se ha completado, aunque en los otros sectores del Gol Xicotet Alto aún quedan bastantes butacas disponibles al mismo precio que se han ofertado en las oficinas del Martínez Valero, aunque estarán separadas del cerco de seguridad. La relación entre ambas hinchadas es inmejorable.

La mayoría de aficionados se desplazará por medio de sus vehículos particulares, aunque también habrá cuatro autocares que partirán el sábado por la mañana, a las 10:00 horas, desde el solar que hay delante de la fachada principal del estadio Martínez Valero para viajar agrupados hasta la capital del Turia.