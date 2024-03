El PSOE de Elche estrena la figura de interpelación del nuevo ROM en el pleno instando la del edil de Hacienda

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha formalizado la petición de interpelación en el pleno municipal de este mes, que se va a celebrar este próximo lunes, al concejal responsable del área municipal de Hacienda, Francisco Soler que “dé explicaciones sobre el retraso y desorganización que hay en la concejalía de Hacienda”.

La interpelación a la que ha recurrido el PSOE de Elche es una figura contemplada en el nuevo Reglamento Orgánico Municipal (ROM), que se estrena en el pleno municipal de este mes.

La concejala socialista Patricia Maciá ha denunciado que “las decisiones tomadas” por el concejal de Hacienda ha provocado “que se incumpla la ley, ya que la liquidación del presupuesto de 2023 debe estar presentada en marzo y no se ha terminado”. También ha criticado que se ha demorado la contratación del préstamo y, por tanto, la adjudicación de las obras financiadas con la operación bancaria.

Maciá ha avanzado que solicitará la retirada a Soler de “las competencias de gestión financiera, tributaria y presupuestaria”. “Vamos a solicitarlo por la dejadez y desinterés que tiene en el área económica, por la falta de información y explicaciones que se nos traslada cada vez que preguntamos en cada comisión, por la desorganización a la que ha sometido el departamento producto de las malas decisiones que ha tomado y porque todo ello ha tenido como consecuencia que, cuestiones como la liquidación del presupuesto de 2023, no vaya a este pleno”, ha afirmado la concejala socialista que ha añadido que “el señor Soler dijo el pasado mes que es normal que una periodista no entienda de Hacienda; pues bien, cómo es posible que una periodista cuando ha sido concejala de Hacienda cumplía la ley y un abogado, asesor fiscal y con un master en auditoría contable, no cumpla la ley y demuestre tan poco interés por el departamento de Hacienda y las decisiones que ha tomado a puesto patas arriba el área”.