El PPCV reclama a la Generalitat que se implique en las ayudas al sector de pesca de arrastre ante los recortes aprobados por la UE en el Mediterráneo

El PP de la Comunitat Valenciana ha reclamado a la Generalitat su implicación directa en las ayudas que se van a tener que articular para garantizar la viabilidad del sector de pesca de arrastre tras la decisión de la Unión Europea de reducir un 6% los días en los que los barcos van a poder faenar en el mar Mediterráneo.

El PP regional ha criticado que ni el Gobierno central ni el autonómico hayan actuado ante Bruselas en los dos últimos años para combatir los sucesivos recortes que se han aprobado para el sector pesquero de arrastre, del que por ejemplo que en Santa Pola dependen 38 embarcaciones, 500 empleos directos y más de un millar indirectos.

Elisa Díaz, portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular en Les Corts, ha lamentado que “con los anteriores acuerdos no ha habido interacción del Consell de Puig y del Gobierno de Sánchez con el sector”. “No se escucharon a los pescadores, ni se estimaron sus alegaciones, ni se tuvieron en cuenta los informes que se presentaron por parte del sector. Es muy fácil lamentarse cuando en todo este tiempo no se ha hecho nada ni se ha tenido en cuenta lo que los pescadores proponían”, ha añadido Díaz.

“No nos vale que ahora se echen las manos a la cabeza ni que digan que hay falta de sensibilidad y desconocimiento de la realidad de nuestro sector por parte de la Comisión Europea cuando no solo no han hecho nada para paralizar esta situación sino que ese desconocimiento del que habla la consellera es en parte porque desde el Consell de Puig no se han molestado en que se conozca”, ha concluido la portavoz de Medio Ambiente del PP en el parlamento valenciano.