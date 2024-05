“El BM. Elche ya tiene el dinero para la pista y no sé a qué espera la EHF para poner el horario de la final”

El Atticgo Club Balonmano Elche se juega esta semana el primer título de la temporada. Lo hace en San Sebastián, con motivo de la fase final de la Copa de la Reina. Su primer rival será el Málaga mientras que en caso de ganar se tendría que enfrentar al ganador del cruce de cuartos de final entre el Bera Bera San Sebastián y el Mecalia Atlético Guardés. Ese lado del cuadro es el que agrupa a los tres grandes favoritos a levantar el trofeo de vencedor.

Joaquín Rocamora, técnico del Atticgo Club Balonmano Elche, ha asegurado que no se da “ningún tipo de favoritismo” porque la Copa de la Reina es una competición en la que “todo puede pasar”. “Afrontamos este torneo igual que cuando llegamos como quintas o séptimas, conscientes de que puede pasar cualquier cosa y que aspiramos a llegar lo más lejos posible”, ha asegurado en la sala de prensa del pabellón Esperanza Lag.

Rocamora ha confirmado las bajas de Paula Gascó y Kelly Rosa. La brasileña no se ha recuperado bien de unas molestias que le van a impedir afrontar esta competición. Nuria Andreu, una de las capitanas del equipo, es duda porque este próximo fin de semana tendrá que afrontar la fase de ascenso con el filial del Club Balonmano Elche. “Después de tantos años en el club y siendo esta su última temporada, debe ser ella quien decida dónde quiere estar”, ha dicho el oriolano.

Tras la Copa de la Reina, llegará el próximo miércoles el turno de la vuelta de las semifinales por el título de la Liga Guerreras Iberdrola, ante el Balonmano Porriño. A las ilicitanas les toca ganar para forzar el desempate, con dos partes de cinco minutos en el que se decidiría quién es el finalista. Y a continuación llegará el momento de afronta la ida de la final de la EHF European Cup, ante el Iuventa Michalovce. El horario de vuelta ya se ha fijado en Eslovaquia, pero el de ida no, para cabreo del técnico: “El Club Balonmano Elche ya tiene el dinero para el cambio de la pista y no sé a qué espera la EHF para poner el horario”. “No es serio que aún no sepa cuándo se juega para planificar el trabajo hasta entonces”, ha sentenciado.