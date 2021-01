El Elche pierde a Boyé, Fidel, Marcone y Diego González para la final de Valladolid.

La plantilla del Elche se ha metido en un hoyo. Suma once jornadas sin ganar y de protagonizar el mejor arranque de su historia en Primera División ha pasado a instalarse en la zona de descenso, por segunda jornada consecutiva. Todas las alarmas se han activado y, además, el calendario y las bajas amenazan con una situación susceptible de empeorar.

El Elche no podrá contar en los dos próximos partidos con varios jugadores importantes. Ante el Getafe se retiraron lesionados Lucas Boyé, Fidel Chaves y Diego González. Boyé es el único con alguna opción de forzar. En la previa también cayó el delantero argentino Guido Carrillo y durante el encuentro también se marchó con molestias Josan Ferrández. A todos ellos se suma Tete Morente, que se rompió en Bilbao, e Iván Marcone, que fue expulsado este pasado lunes. El medio argentino sí podrá jugar la Copa, ante el Rayo, pero no la finalísima ante el Real Valladolid del próximo martes. Además, apercibidos de sanción en Liga, con cuatro amarillas, están el lesionado Tete Morente, Antonio Barragán y Gonzalo Verdú, que no se ha perdido ni un solo minuto en las 16 jornadas disputadas.

El calendario también aprieta. El Elche disputará el sábado el partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Lo hará en Vallecas, ante el Rayo (12:00 horas). El martes, a las 19:00 horas, se cerrará la primera vuelta en una final anticipada frente al Real Valladolid. Pucelanos e ilicitanos están separados por dos puntos y por la línea roja del descenso. Al Elche aún le quedarán por jugar las dos primeras jornadas aplazadas ante FC Barcelona (24 de febrero) y Sevilla (17 de marzo). Y para iniciar la segunda vuelta esperan tres grandes: FC Barcelona, Valencia y Villarreal.

Los fichajes deben llegar cuanto antes porque el equipo precisa de efectivos, en calidad y cantidad. La permanencia se ha complicado notablemente, aunque todavía queda tiempo para reaccionar.