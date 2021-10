El PP de Elche dice que la futura Ley de Vivienda grava en un 150% el IBI de viviendas vacías y pide al alcalde que no lo aplique

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Elche ha criticado este viernes que la Ley de Vivienda sobre la que trabaja el Gobierno central contempla la penalización de hasta un 150% en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a aquellos propietarios que tengan viviendas vacías.

Pablo Ruz, portavoz municipal del Grupo Popular, ha explicado que se trata de una medida que tendrán que aplicar los ayuntamientos y ha reclamado al alcalde de Elche, el socialista Carlos González, que se comprometa a que esa medida no tendrá efectos en la ciudad: “Desde el PP instamos a González a que manifieste de manera inmediata cuál va ser su postura, defender la propiedad privada de los ilicitanos o ejercer el comunismo de su jefe Pedro Sánchez y ejecutar un ataque frontal a la propiedad de miles de ilicitanos aplicando una subida del IBI del 150 % en el recibo”, ha dicho Ruz que ha añadido que “en esta coyuntura de crisis económica, social y sanitaria, la solución no puede pasar por gravar más a nuestros vecinos, no puede pasar por seguir confiscando y vaciando los bolsillos de los ilicitanos”.

“El alcalde tiene que ser responsable, tiene que velar por los intereses de aquellos que le pagan su sueldo, que confían en nosotros para gestionar este gran municipio que es Elche; su ideología no puede primar sobre el bien común, no puede ser cómplice de este ataque a la libertad de todos los ilicitanos”, ha concluido Pablo Ruz.