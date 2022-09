No hay un método más eficaz y rápido para arruinar una relación que esperar el fracaso del otro y soltar una de las frases más breves y tóxicas que uno pueda decirle a su compañero de viaje, ya sea este una novia, un compañero o un equipo de fútbol. Son solo tres palabras: Te lo dije.

Te lo dije, así no vamos a ningún sitio. Te lo dije, el año del Centenario al pozo. Te lo dije, al final vendemos a Lucas Boyé… Los te lo dije son retóricos, no esperan ni quieren respuesta. Son la forma más breve de decir lo listo que eres tú y lo inútil que es el otro. Porque el mundo es así de sencillo, blanco y negro, sin grises ni matices. Porque yo lo valgo. Aléjate del que siempre te monserga con un “ya te lo dije”. Esa persona no debería estar delante de ti, debería estar en el Gobierno solucionando cosas.

Alguno parece estar esperando ansioso un nuevo tropiezo contra el Athletic, ya sea porque las tertulias le salen mejor estando enfadado o porque será una oportunidad de oro para decirles a todos: “Os lo dije, así no vamos a ningún sitio”.

Señalar el fracaso del otro es adictivo pero en esta quina jornada tenemos un problema, y es que se trata de la jornada número 5. ¿Sería un fracaso perder contra el Athletic? Como decía un antiguo decano, alguien de veintitantos no puede fracasar en la vida por la misma razón por la que no puede triunfar: porque tiene veintitantos. Así, se podría decir que en la quinta jornada no se puede fracasar por la misma razón que no se puede triunfar.

¿Puede fracasar Francisco (y los jugadores) si pierde de nuevo en la jornada 5? El problema de esta crisis es que no es de resultados sino, sobre todo, de sensaciones. La falta de concentración contra el Real Betis, el bloqueo mental contra la Real o la aparente desidia frente al Villarreal, son sensaciones bochornosas para un equipo que quiere mantenerse y presume de mantener su columna vertebral, por mucho que se esté a años luz de los presupuestos de esos tres equipos (o justo por eso).

Espero y deseo que frente al Athletic la imagen sea otra. Más intensa por descontado, pero también más ordenada en defensa y creativa en ataque. Por las matemáticas, por Francisco y por aligerar este calendario endemoniado. Pero, sobre todo, para que no aparezcan los que disfrutan señalando el fracaso, los enemigos de los matices, los maestros de los te lo dije.

José Manuel Noguera es profesor de Periodismo en la UCAM