Un control antidopaje en una carrera de Villena provoca un abandono masivo de ciclistas

El ciclismo tiene mucho de bonito, de heroico, de espectacular, de arriesgado… pero también tiene una mancha que le persigue: la oscura sombra del dopaje. Este pasado fin de semana tuvo lugar una nueva edición de la clásica carrera de Villena, correspondiente al XL Torneo Interclubs Vinalopó. Y, en esta ocasión, con un invitado inesperado: la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD).

Desde finales del año pasado, la CELAD está realizando controles contra el dopaje en la mayoría de competiciones para ‘veteranos’ en la Comunidad Valenciana y en los campeonatos autonómicos y nacionales, especialmente en la provincia de Alicante. Ya se dejó ver en Altea, Elche, en el Campeonato de España en Andalucía, en el Campeonato Autonómico de Gandia y ahora en Villena. La filtración entre el pelotón participante provocó la retirada o no participación de muchos ciclistas, que tenían previsto tomar la salida o disputar la competición en la línea de meta.

181 ciclistas preinscritos, 140 corredores compitieron y sólo acabaron 49

La preinscripción contó con unos 181 corredores y en la línea de salida se dieron cita 140 ciclistas (suele ser habitual que no todos confirmen el pago y su presencia en la línea de salida), de los que sólo acabaron apenas 49. ¿La razón? La explicación de algunos es la dureza del trazado, con dos pasos por el alto de El Canalí, con 88 kilñometros, 1500 metros de desnivel positivo y 40,5 kms/h de media de velocidad; también el frío y el viento. Pero lo cierto y verdad es que no se puede dar la espalda a la otra parte de la realidad: cada vez que un control antidopaje se presenta en una prueba ciclista, se multiplican los abandonos por caídas, pinchazos o ‘malestar’ general que provoca que muchos de años no pasen por meta. También los hay que se suben directamente al coche para volver rápidamente a casa sin ser cazados por los 'vampiros'.

La Comisión Antidopaje suma varias carreras haciendo controles en carreras de Alicante

La Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte suele enviar a un responsable y a dos ayudantes para decidir la lista de ciclistas que deben pasar el control antidoping. Normalmente, seis. En algunas ocasiones, esa lista es por sorteo; en otras, vienen marcados de salida. Igualmente, los primeros clasificados de la general y de la carrera son directamente los asignados. Ese secreto sólo lo conocen ellos hasta que se inicia la prueba. El dispositivo suele estar coordinador por dos o tres personas de la organización, como sucedió en Villena.

Cuando llegan a la competición, requieren de la colaboración del club organizador para seleccionar a varios ‘escoltas’ que se encarguen de informar a los corredores de que están obligados a someterse a los controles con el dopaje. Si se niegan, una vez se le confirma, son considerados como positivo por no haber aceptado a pasar las pruebas. Parecido a como sucede cuando alguien no acepta someterse a un control anti alcoholemia cuando va al volante y es requerido por la autoridad competente.

"Control antidopaje igual a pinchazos y caídas, es un puro chiste"

El ciclista Álvaro Marzà, octavo clasificado en la línea de meta y segundo de la general del Torneo, fue uno de los que no quiso escaparse del control y accedió a él, mostrándose incluso en redes sociales a favor de esta iniciativa para evitar las trampas sobre las dos ruedas. El de Novelda estableció una relación, con ironía, entre “el control Antidopaje en Villena” y que esto sea “igual a pinchazos y retiradas”. “No es una fórmula matemática, pero es la pura realidad. A ver si se toman medidas porque esto es un puro chiste. Por cierto, he pasado mi tercer control; a ver si me dan los resultados y los publico", afirmó.

El Torneo Interclubes Vinalopó hace un comunicado a favor de la lucha contra el dopaje

La organización del Torneo Interclubs Vinalopó se ha visto obligado a realizar un comunicado sobre lo ocurrido, mostrándose a favor de los controles y de la limpieza en el mundo del deporte y, en especial, en el ciclismo: "El Torneo se compromete con el ciclismo limpio y se enorgullece de ser un evento que defiende el ciclismo limpio y justo. Estamos comprometidos con la lucha contra el dopaje y creemos que es esencial para mantener la integridad del deporte y proteger la salud de los ciclistas".